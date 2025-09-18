Apagones masivos persisten en toda Cuba por alto déficit de generación

Vídeos relacionados:

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa registrando afectaciones generalizadas debido al profundo déficit de capacidad de generación, que mantiene a la población cubana bajo apagones diarios y prolongados en todo el país.

La Unión Eléctrica (UNE) dijo este jueves que la afectación al servicio eléctrico se extendió durante las 24 horas del día anterior, y persistió en la madrugada de hoy. La máxima afectación registrada fue de 1,885 megavatios (MW) a las 9:30 de la noche del miércoles.

La situación actual es crítica:

Disponibilidad de generación: 1,499 MW

Demanda nacional: 2,679 MW

Déficit actual: 1,180 MW

Pronóstico para el mediodía: hasta 1,450 MW afectados

Horario pico (noche): se prevé una demanda de 3,450 MW y una disponibilidad de apenas 1,690 MW, lo que generaría un déficit de 1,780 MW y afectaciones que podrían alcanzar los 1,830 MW.

Fallos, mantenimientos y falta de combustible agravan la crisis

Entre las principales incidencias reportadas en las centrales termoeléctricas se encuentran averías en la Unidad 5 de la CTE Nuevitas, la Unidad 3 de Renté y la Unidad 2 de Felton. A esto se suma el mantenimiento programado en otras cuatro unidades:

Unidad 5 de Mariel

Unidad 1 de Felton

Unidad 2 de Santa Cruz

Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos)

Las limitaciones térmicas agregan otros 401 MW fuera de servicio, y la escasez de combustible mantiene inactivas 43 centrales de generación distribuida, equivalentes a 257 MW, además de 166 MW indisponibles por falta de lubricante. En total, 423 MW están comprometidos por estas causas.

La Habana también bajo apagones

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) confirmó que la capital del país sufrió apagones durante toda la jornada anterior, con una máxima afectación de 155 MW a las 6:00 de la tarde. El servicio fue parcialmente restablecido a las 2:23 de la madrugada. Todos los seis bloques programados fueron afectados, lo que impidió cumplir con el cronograma planificado.

A pesar de la energía aportada por los 31 parques solares fotovoltaicos, con una producción total de 2,149 MWh y una potencia máxima de 477 MW, la generación renovable resulta insuficiente para cubrir la elevada demanda nacional.

El panorama para los próximos días se mantiene incierto y sin señales de mejora inmediata, mientras millones de cubanos enfrentan largas horas sin electricidad, afectando la vida cotidiana y profundizando el malestar social.

