Apagones masivos persisten en toda Cuba por alto déficit de generación

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa registrando afectaciones generalizadas debido al profundo déficit de capacidad de generación, que mantiene a la población cubana bajo apagones diarios y prolongados en todo el país.
La Unión Eléctrica (UNE) dijo este jueves que la afectación al servicio eléctrico se extendió durante las 24 horas del día anterior, y persistió en la madrugada de hoy. La máxima afectación registrada fue de 1,885 megavatios (MW) a las 9:30 de la noche del miércoles.
La situación actual es crítica:
- Disponibilidad de generación: 1,499 MW
- Demanda nacional: 2,679 MW
- Déficit actual: 1,180 MW
- Pronóstico para el mediodía: hasta 1,450 MW afectados
Horario pico (noche): se prevé una demanda de 3,450 MW y una disponibilidad de apenas 1,690 MW, lo que generaría un déficit de 1,780 MW y afectaciones que podrían alcanzar los 1,830 MW.
Fallos, mantenimientos y falta de combustible agravan la crisis
Entre las principales incidencias reportadas en las centrales termoeléctricas se encuentran averías en la Unidad 5 de la CTE Nuevitas, la Unidad 3 de Renté y la Unidad 2 de Felton. A esto se suma el mantenimiento programado en otras cuatro unidades:
- Unidad 5 de Mariel
- Unidad 1 de Felton
- Unidad 2 de Santa Cruz
- Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos)
Las limitaciones térmicas agregan otros 401 MW fuera de servicio, y la escasez de combustible mantiene inactivas 43 centrales de generación distribuida, equivalentes a 257 MW, además de 166 MW indisponibles por falta de lubricante. En total, 423 MW están comprometidos por estas causas.
La Habana también bajo apagones
La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) confirmó que la capital del país sufrió apagones durante toda la jornada anterior, con una máxima afectación de 155 MW a las 6:00 de la tarde. El servicio fue parcialmente restablecido a las 2:23 de la madrugada. Todos los seis bloques programados fueron afectados, lo que impidió cumplir con el cronograma planificado.
A pesar de la energía aportada por los 31 parques solares fotovoltaicos, con una producción total de 2,149 MWh y una potencia máxima de 477 MW, la generación renovable resulta insuficiente para cubrir la elevada demanda nacional.
El panorama para los próximos días se mantiene incierto y sin señales de mejora inmediata, mientras millones de cubanos enfrentan largas horas sin electricidad, afectando la vida cotidiana y profundizando el malestar social.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba
¿Por qué ocurren apagones masivos en Cuba?
Los apagones masivos en Cuba son causados por un déficit significativo en la generación eléctrica, que supera los 1,800 MW en algunos casos. Este déficit es resultado de averías en las unidades termoeléctricas, mantenimientos programados y una grave escasez de combustible. La falta de inversión en infraestructura energética y la dependencia de fuentes de energía no renovables agravan la situación.
¿Cómo afecta la falta de combustible a la generación eléctrica en Cuba?
La falta de combustible provoca que numerosas centrales de generación distribuida estén fuera de servicio, lo que representa una pérdida significativa de capacidad de generación. En algunos reportes, se indican más de 500 MW afectados solo por esta causa, lo que contribuye al déficit general de energía y empeora la situación de los apagones.
¿Cuál es el papel de la energía solar en la crisis eléctrica de Cuba?
A pesar de contar con varios parques solares fotovoltaicos, la energía solar no logra compensar el déficit estructural del sistema eléctrico cubano. Aunque estos parques contribuyen con una cantidad significativa de MWh, el aporte sigue siendo insuficiente para satisfacer la alta demanda energética del país.
¿Cómo está la situación de los apagones en La Habana?
La capital de Cuba, La Habana, también sufre apagones significativos. Los cortes de electricidad se programan en bloques y afectan a varias zonas de la ciudad. A pesar de los esfuerzos por cumplir con los cronogramas de apagones, la magnitud del déficit energético a menudo impide mantener la programación prevista.
