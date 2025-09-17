Comparece en corte acusada de ayudar a encubrir asesinato de cubano en Miami-Dade; su pareja sigue prófugo

Vídeos relacionados:

La cubana Ariely Álvarez Cabrera, acusada de ayudar a su pareja a encubrir el asesinato del también cubano Daylon Fleitas González en Miami-Dade en agosto pasado, compareció por primera vez en corte este miércoles y podría salir en libertad y quedar en arresto domiciliario, de pagar la fianza que se le otorgó.

Presuntamente, Álvarez, de 27 años, ayudó a su novio y padre de su hijo, Alfredo Carballo González, de 32, a limpiar la escena del crimen tras cometer el asesinato, según reveló una nueva orden judicial que registra los pormenores de la investigación policial.

Carballo continúa prófugo y es buscado por las autoridades, que lo consideran “armado y peligroso”.

La acusada enfrenta dos cargos por delitos graves: complicidad después del homicidio y manipulación de evidencia física en relación con el crimen que segó la vida de Fleitas, un cubano de 37 años residente en Hialeah, reportó el canal televisivo NBC6 Miami.

La mujer se entregó el pasado 8 de septiembre a las autoridades en México, adonde había huido con Carballo y el bebé de ambos, de sólo cinco meses.

Tras su detención, fue extraditada a Estados Unidos y recluida en la prisión principal del condado Broward, en Fort Lauderdale, de donde fue trasladada a la cárcel de Miami-Dade este martes, según los registros.

Primera comparecencia de Álvarez en corte de Miami-Dade

En la primera comparecencia de Álvarez ante la corte de Miami-Dade, la jueza Mindy Glazer mantuvo la fianza de 200,000 dólares que le habían otorgado en el condado de Broward -100,000 por cada cargo-, indicó un reporte de la cadena Univision.

La letrada ordenó, además, que la acusada entregue su pasaporte y quede en arresto domiciliario si paga la fianza, con GPS y toque de queda entre las 11 de la noche y 6 de la mañana.

“Ella se llevó al coacusado después de que este ocultara el cuerpo de la víctima”, señaló Glazer al revisar los registros del caso durante la audiencia.

Su abogado defensor aseguró que Álvarez no tenía conocimiento del asesinato y pidió la reducción de su fianza a 40,000 dólares, alegando que ella se entregó a las autoridades en México luego de enterarse de la orden de arresto y estaba cooperando con la Policía y la Interpol para posibilitar la captura de Carballo.

Señaló, además, que la mujer no tiene antecedentes penales y no existe riesgo de fuga.

Por su parte, los fiscales del caso sostuvieron que la imputada ayudó a intentar encubrir el crimen; además de advertir que ella y Carballo lograron llegar a Texas y luego escapar a México.

Local10 News afirmó, citanto a agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, que los sospechosos estaban en Cancún camino a Cuba.

Pormenores del crimen

Daylon Fleitas González desapareció el pasado 3 de agosto en Hialeah. Según el reporte policial, ese día se reunió con Carballo en la zona de Northwest 95 Avenue y 106 Street, en Medley.

Un video de vigilancia muestra que ambos ingresan a la camioneta Ford F-150 de Fleitas. Carballo sube al asiento detrás de él, según indicó la nueva orden judicial citada por NBC6 Miami.

Momentos después, se ve a Carballo arrastrar el cuerpo de la víctima e introducirlo en un contenedor de reciclaje, que posteriormente coloca en el vehículo.

Unas dos horas más tarde, Álvarez Cabrera llega a la escena conduciendo su camioneta, se encuentra allí con su pareja y luego ambos abandonan el lugar.

La pareja regresa y se ve a Álvarez ayudando presuntamente a limpiar la camioneta de Fleitas. En la parte trasera del vehículo se observa un contenedor de reciclaje, advierte el informe judicial.

Álvarez se marcha en su camioneta SUV y es seguida por Carballo, que conduce el vehículo de la víctima. Horas después, la mujer retorna y las imágenes muestran a Carballo subiéndose a su auto y yéndose del lugar.

El 4 de agosto, la Policía de Hialeah inició la investigación de una persona en paradero desconocido, luego de que familiares de Fleitas reportaron su desaparición.

Carballo dijo a la novia de la víctima que él nunca se presentó al encuentro acordado. Las autoridades indicaron que Fleitas se reunió con su amigo Carballo para cobrar 10,000 dólares que este le debía.

El 8 de agosto, fue hallado el vehículo de la víctima en un campo cerca de Southwest 227th Avenue y Southwest 260th Street, con rastros de sangre en el interior, además de ropa y zapatos también manchados de sangre.

Al día siguiente, dentro de una zona boscosa de la Southwest 203rd Avenue, fue encontrado el cuerpo de Fleitas en un contenedor de reciclaje abandonado, con numerosas heridas de arma blanca en la cara, el cuello y la espalda.

Carballo y Álvarez huyeron de EE.UU. con su bebé, lo que dio lugar a una intensa búsqueda internacional.

