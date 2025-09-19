Capturan a otro mercenario cubano en la guerra de Ucrania: “Muchos no sobrevivieron”

Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron la captura de un tercer ciudadano cubano que combatía como mercenario en las filas del ejército ruso, en el contexto de la guerra con Rusia.

Se trata de Ernesto Míchel Pérez Alvelaes, nacido el 15 de agosto de 1999 en Trinidad, provincia de Sancti Spíritus, quien se encontraba trabajando como obrero de construcción en Moscú cuando fue reclutado por el ejército ruso el pasado 1 de agosto.

Según confirmó la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), con autorización de las fuerzas ucranianas, Pérez Alvelaes fue enviado supuestamente a tareas de reconstrucción en zonas ocupadas, pero terminó en el frente de combate, donde fue testigo de la muerte de al menos 10 compatriotas cubanos.

“Muchos no sobrevivieron. Me dijeron que iba a trabajar en la construcción, pero era mentira”, habría relatado el joven, quien se entregó a las tropas ucranianas tras presenciar los estragos de la ofensiva rusa y temer por su vida.

El caso se dio a conocer pocas horas después de una reunión sobre seguridad nacional en el Capitolio de Washington D.C., donde congresistas cubanoamericanos como Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar alertaron sobre la creciente participación de cubanos en la guerra, presuntamente bajo la complicidad del régimen cubano.

Durante una conferencia de prensa, a la que asistió una delegación oficial ucraniana, se reveló que miles de ciudadanos cubanos han sido reclutados como carne de cañón por Moscú, con la colaboración activa del gobierno de La Habana, que facilitaría el traslado, el lavado de dinero y la integración logística al ejército ruso.

La delegación de Ucrania solicitó la imposición de sanciones económicas contra el régimen cubano y que el Consejo de Europa lo designe como estado terrorista, debido a su rol en el conflicto.

Publicación en Facebook

“Denunciamos la explotación del pueblo cubano por parte de la dictadura Castro comunista, enviando jóvenes a morir al servicio de Rusia en un conflicto que no representa los intereses de la nación cubana”, expresó el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz de la ARC citado en Facebook por el Directorio Democrático Cubano.

El fenómeno no es nuevo. Desde 2023, cientos de cubanos han sido seducidos con promesas de altos salarios, ciudadanía rusa y beneficios migratorios, pero al llegar a territorio ruso son llevados a bases militares y enviados al frente sin preparación ni consentimiento informado.

El escándalo se destapó cuando los jóvenes Andorf Velázquez y Alex Vega, ambos de 19 años, denunciaron públicamente haber sido engañados. En un video difundido por América TeVé aseguraron: “Todo fue una estafa. Tenemos miedo”.

En junio pasado, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío negó oficialmente cualquier vínculo del gobierno con el reclutamiento de cubanos para la guerra. Sin embargo, investigaciones de medios ucranianos como Schemes han revelado que cientos de cubanos forman parte de unidades rusas, incluyendo la 106ª División Aerotransportada y escuadrones del Grupo Wagner.

Mientras el régimen niega su implicación, familias en Cuba continúan sin noticias de sus hijos, desaparecidos en la maquinaria bélica del Kremlin, y sin respuestas oficiales por parte de las autoridades cubanas.

