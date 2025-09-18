Congresistas cubanoamericanos acusan a La Habana de lucrar con soldados reclutados por Rusia

Vídeos relacionados:

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar denunció este jueves que el régimen de La Habana está obteniendo millones de dólares al enviar a jóvenes cubanos como soldados a la guerra en Ucrania, en alianza con Rusia.

Durante una conferencia de prensa en el Capitolio, junto a sus colegas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, Salazar citó información de la inteligencia ucraniana que confirmaría la presencia de miles de cubanos forzados a pelear para Rusia.

"La inteligencia ucraniana nos confirmó que miles de jóvenes cubanos se ven obligados a luchar por Rusia. Dado el deseo de Putin de contratar soldados "prescindibles", el régimen gana millones enviando a sus propios jóvenes a una muerte prematura. La dictadura cubana siempre se ha enriquecido tratando a su pueblo como mercancía, primero médicos, ahora soldados. ¡Hay que detenerlos!", subrayó la congresista.

La conferencia coincide con la despedida en Facebook que hizo un joven cubano a su padre, Giovani Gómez Basulto, conocido como “el Chino”, quien murió tras alistarse en el ejército ruso para combatir en la guerra de Ucrania.

Gómez Basulto se unió a las filas rusas seducido por promesas de salarios altos y beneficios migratorios. Fuentes cercanas a la familia confirmaron a CiberCuba que él se encontraba entre los cubanos que viajaron a Rusia para enrolarse como soldados contratados, un fenómeno que ha crecido con fuerza desde 2023.

En junio, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío negó que el gobierno cubano tenga vínculos con el reclutamiento de sus ciudadanos para la guerra, aunque reconoció que se investiga una red de trata de personas con fines militares que operaría desde Rusia y Cuba.

“El gobierno cubano ya denunció públicamente este fenómeno. Nuestras leyes prohíben que un ciudadano bajo nuestra jurisdicción participe en guerras extranjeras, y es algo que se castiga en Cuba”, dijo en declaraciones a Democracy Now!.

No obstante, investigaciones periodísticas contradicen la versión oficial. El medio ucraniano Schemes reveló que varios cientos de cubanos integran unidades rusas como la 106ª División Aerotransportada, y que algunos portaban insignias del grupo Wagner en el frente de batalla.

El caso de Andorf Velázquez y Alex Vega, de apenas 19 años, encendió las alarmas internacionales. Ambos denunciaron haber sido engañados con promesas de trabajo en construcción y terminar reclutados en bases militares rusas, donde fueron golpeados y privados de sus documentos.

Todo ha sido una estafa. Tenemos miedo, dijeron en un video difundido por América TeVé.

Asimismo, un oficial ruso reveló a The Moscow Times que muchos reclutas llegaban directamente desde Cuba con contratos firmados con el Ministerio de Defensa ruso, y que en su unidad había “solo cubanos y serbios”.

Pese a la magnitud del escándalo, el gobierno cubano no ha ofrecido cifras claras ni detalles sobre procesos judiciales contra los responsables. Mientras tanto, decenas de familias en la isla siguen sin noticias de sus hijos, desaparecidos en la maquinaria bélica del Kremlin.

