Influencer cubana cuenta cómo llegó a Miami: "Pasé 18 días trancada en un cuarto en ese país"

La influencer cubana Irina Tamayo, con más de 260 mil seguidores en Instagram, reveló en una reciente entrevista cómo fue su travesía migratoria hasta llegar a Estados Unidos, para establecerse definitivamente en Miami.

El testimonio fue compartido en el canal de YouTube Básico Stream, donde relató las dificultades que enfrentó tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.

Tamayo recordó cómo, después de las manifestaciones en la isla, las autoridades comenzaron a identificar a participantes a través de las redes sociales y desataron una ola de detenciones.

“Yo estaba normal, a las 4:00 de la tarde en mi casa, llega la policía, y abro la puerta”, contó. No fue arrestada, pero le advirtieron que estaba bajo investigación penal y que no debía intentar salir del país.

Sin embargo, asegura que la advertencia policial no la detuvo, sino que la impulsó a actuar de inmediato. A pesar de que no había vuelos disponibles para México, país para el que ella tenía visado, comenzó a buscar otras opciones.

“Llamo al muchacho de los pasajes y me dice: 'Irina, solamente tengo vuelos a Rusia'. Y dije, bueno, pues Rusia” y al día siguiente salió rumbo a Moscú.

En Rusia, permaneció 18 días encerrada en una habitación, sin poder continuar su viaje hacia México porque se mantenían las restricciones de viajes por la COVID. Cuando finalmente pudo volar, las autoridades rusas pusieron objeciones a su salida, cuestionando su presencia en Moscú.

“¿Qué hace una cubana en Rusia para volar a México?”, le preguntaron. “Y pa' colmo, mi nombre es ruso”, comentó entre risas. Tras superar ese mal rato logró llegar a Ciudad México y luego cruzó la frontera con Estados Unidos por el paso de Mexicali. “Ahí, en el puente, me entregué. Dije: ‘Hola, soy cubana’. Y pedí asilo político”.

Actualmente la influencer reside en Miami, donde continúa compartiendo contenido en sus redes sociales, pero no olvida la represión que la obligó a abandonar su país, ni su paso por Moscú, una ciudad fría donde todavía muchos cubanos viven en pequeños cuarticos con el anhelo de alcanzar el sueño americano.

