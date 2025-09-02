Influencer cubana cuenta cómo llegó a Miami: "Pasé 18 días trancada en un cuarto en ese país"

La influencer cubana Irina Tamayo, con más de 260 mil seguidores en Instagram, reveló en una reciente entrevista cómo fue su travesía migratoria hasta llegar a Estados Unidos, para establecerse definitivamente en Miami.
El testimonio fue compartido en el canal de YouTube Básico Stream, donde relató las dificultades que enfrentó tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.
Tamayo recordó cómo, después de las manifestaciones en la isla, las autoridades comenzaron a identificar a participantes a través de las redes sociales y desataron una ola de detenciones.
“Yo estaba normal, a las 4:00 de la tarde en mi casa, llega la policía, y abro la puerta”, contó. No fue arrestada, pero le advirtieron que estaba bajo investigación penal y que no debía intentar salir del país.
Sin embargo, asegura que la advertencia policial no la detuvo, sino que la impulsó a actuar de inmediato. A pesar de que no había vuelos disponibles para México, país para el que ella tenía visado, comenzó a buscar otras opciones.
“Llamo al muchacho de los pasajes y me dice: 'Irina, solamente tengo vuelos a Rusia'. Y dije, bueno, pues Rusia” y al día siguiente salió rumbo a Moscú.
Lo más leído hoy:
En Rusia, permaneció 18 días encerrada en una habitación, sin poder continuar su viaje hacia México porque se mantenían las restricciones de viajes por la COVID. Cuando finalmente pudo volar, las autoridades rusas pusieron objeciones a su salida, cuestionando su presencia en Moscú.
“¿Qué hace una cubana en Rusia para volar a México?”, le preguntaron. “Y pa' colmo, mi nombre es ruso”, comentó entre risas. Tras superar ese mal rato logró llegar a Ciudad México y luego cruzó la frontera con Estados Unidos por el paso de Mexicali. “Ahí, en el puente, me entregué. Dije: ‘Hola, soy cubana’. Y pedí asilo político”.
Actualmente la influencer reside en Miami, donde continúa compartiendo contenido en sus redes sociales, pero no olvida la represión que la obligó a abandonar su país, ni su paso por Moscú, una ciudad fría donde todavía muchos cubanos viven en pequeños cuarticos con el anhelo de alcanzar el sueño americano.
Preguntas frecuentes sobre la migración y la situación en Cuba
¿Cómo fue la travesía de Irina Tamayo desde Cuba hasta Miami?
Irina Tamayo, una influencer cubana, contó que su travesía migratoria hacia Estados Unidos incluyó un difícil paso por Rusia y México. Tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, decidió salir del país a pesar de las restricciones y la vigilancia estatal. Viajó a Moscú, donde estuvo encerrada 18 días antes de poder volar a México y finalmente cruzar la frontera hacia Estados Unidos para pedir asilo político en el paso de Mexicali.
¿Qué dificultades enfrentan los cubanos al regresar a Estados Unidos después de visitar la isla?
Muchos cubanos han compartido experiencias de ser llevados al "cuartico" en los aeropuertos de Estados Unidos para interrogatorios adicionales. Estas situaciones suelen estar relacionadas con la condición migratoria de los viajeros y su declaración de haber salido de Cuba por persecución política. Algunos residentes permanentes en EE.UU. han enfrentado advertencias sobre el riesgo de perder su estatus legal si se considera que sus viajes contradicen su alegación de temor en su país de origen.
¿Por qué muchos influencers critican el turismo en Cuba?
Influencers como Imaray Ulloa y Laura Méndez han denunciado las condiciones de vida en Cuba, mostrando un contraste entre la imagen turística y la realidad cotidiana de los cubanos. Critican que el turismo en la isla a menudo enmascara la represión política, la escasez de alimentos y la falta de libertades. Estos mensajes buscan concienciar sobre el impacto ético de visitar un país donde los ciudadanos sufren bajo un régimen autoritario.
¿Qué desafíos enfrenta el sistema de salud en Cuba según testimonios de personas afectadas?
El sistema de salud en Cuba enfrenta graves problemas como la falta de medicamentos y personal médico. Eileen Morales, una influencer cubana, denunció las dificultades que sufrió su hijo al no recibir atención médica adecuada en la isla. Estos problemas resaltan las carencias del sistema de salud cubano, que a menudo se presenta de manera idealizada por el gobierno, pero que sufre un deterioro significativo en la práctica.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.