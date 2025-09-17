Cubano se arranca una muela en su casa ante falta de turnos y apagones en estomatología

Vídeos relacionados:
La crisis del sistema de salud en Cuba vuelve a quedar expuesta en un caso extremo: un hombre en Matanzas decidió sacarse una muela por su cuenta, tras no encontrar atención médica y sufrir constantes apagones en su localidad.
Según relató en su perfil de Facebook, Mayito Rivero, residente en Cárdenas, contó que, después de varios intentos fallidos de obtener turno y sin electricidad en los consultorios, tomó la decisión de convertirse en su “propio estomatólogo”.
“Esterilicé esta pinza, le puse papel sanitario y procedí a sacarme la muela, pero todo está bien gracias a Dios”, escribió el martes, acompañando su publicación con fotos de la pieza extraída y la herramienta improvisada.
El testimonio se hizo viral rápidamente y generó decenas de reacciones y comentarios. Ante la sorpresa de algunos usuarios, Rivero explicó que tiene 34 años de experiencia como paramédico y que la pieza “ya estaba casi suelta”, por lo que se atrevió a realizar la extracción.
Una de sus primas le advirtió en los comentarios que debía tomar antibióticos para evitar una infección.
Él respondió con tranquilidad: “Prima, todo está bien, recuerda que los Moreos somos fuertes”.
El episodio refleja las carencias que enfrenta la población cubana en un sector tan sensible como la salud pública.
En medio de la falta de recursos, los cortes eléctricos y la burocracia para conseguir un turno, muchos ciudadanos se ven obligados a improvisar soluciones que ponen en riesgo su salud.
En medio de una crisis sanitaria que obliga a los ciudadanos a improvisar soluciones para atender su salud, se han registrado episodios cada vez más alarmantes en el sistema público cubano.
Vecinos de un barrio en La Habana tuvieron que llevar una planta eléctrica al policlínico local ante la falta de electricidad para mantener en funcionamiento los equipos médicos básicos.
Este hecho pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura sanitaria en Cuba y la dependencia absoluta de la comunidad para resolver emergencias médicas sin apoyo estatal.
Casos similares han ocurrido a lo largo del año. Un apagón masivo obligó al traslado urgente de pacientes graves en varias provincias, debido a la imposibilidad de mantenerlos conectados a respiradores artificiales o sistemas de soporte vital.
Los hospitales, sin plantas eléctricas ni respaldo energético suficiente, se convirtieron en zonas de alto riesgo para los enfermos más vulnerables.
Además, médicos en Cienfuegos fueron sorprendidos por un apagón general durante sus guardias, sin más opción que interrumpir tratamientos o acudir a linternas de teléfonos móviles para continuar atenciones básicas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del sistema de salud en Cuba
¿Por qué un cubano decidió arrancarse una muela en su casa?
Un cubano residente en Matanzas decidió sacarse una muela por su cuenta debido a la falta de atención médica y los constantes apagones en su localidad. Ante la imposibilidad de obtener un turno en el sistema de salud pública y la falta de electricidad en los consultorios, el hombre optó por realizar la extracción él mismo usando herramientas improvisadas.
¿Cuáles son las principales carencias del sistema de salud cubano?
El sistema de salud cubano enfrenta una grave crisis caracterizada por la falta de insumos, medicamentos y personal especializado. Situaciones como hospitales sin agua, falta de jeringuillas y anestesia, y la necesidad de los pacientes de llevar sus propios insumos médicos son recurrentes. Esta crisis se ve agravada por la burocracia, los apagones y la mala gestión gubernamental.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a los servicios de salud en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba afectan gravemente los servicios de salud al interrumpir el funcionamiento de equipos médicos y la conservación de medicamentos. Los hospitales se ven obligados a operar con generadores de emergencia que no están diseñados para trabajar de manera continua, lo que complica aún más la atención médica y aumenta los riesgos para los pacientes.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis de salud?
El gobierno cubano ha reconocido una "crisis estructural sin precedentes" en el sistema de salud, pero ha responsabilizado al embargo estadounidense por la situación. A pesar de algunas intervenciones puntuales para resolver casos urgentes, no se han implementado soluciones efectivas para mejorar el acceso a insumos y medicamentos, ni para garantizar un sistema de salud adecuado para la población.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.