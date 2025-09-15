Gobierno de Antigua y Barbuda niega veto de visas de EE.UU. por contratar médicos cubanos

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, se reunió con Raúl Castro durante una visita oficial a La Habana en 2014.

El Gobierno de Antigua y Barbuda desmintió este fin de semana los rumores de que Estados Unidos planea retirar visas o imponer restricciones de viaje contra ciudadanos de la isla por su relación con Cuba y la contratación de médicos de la isla.

Maurice Merchant, director general de Comunicaciones de la Oficina del Primer Ministro, calificó esas versiones como “noticias falsas” y aseguró que no existe ninguna amenaza de negación de visas ni de visitas oficiales con Washington.

“No existe ninguna amenaza de retirada de visitas por parte de funcionarios de Estados Unidos o de Antigua y Barbuda por no poder obtener visas”, afirmó Merchant en declaraciones citadas por Antigua Observer.

El funcionario reconoció que el Departamento de Estado ha expresado preocupación por los programas de cooperación médica con Cuba, que Washington considera una forma de “trata de personas”. Sin embargo, insistió en que su país mantiene una visión distinta y que los galenos cubanos son un pilar para la atención sanitaria local.

“Estados Unidos considera que las misiones médicas de Cuba constituyen trata de personas. Nosotros tenemos una opinión diferente”, puntualizó Merchant, según reportó Antigua News.

La aclaración llega en un momento de tensiones crecientes en el Caribe. A finales de agosto, el ministro de Finanzas de Granada, Dennis Cornwall, se convirtió en el primer alto cargo de la región en perder todas sus visas estadounidenses por respaldar abiertamente la presencia de brigadas médicas cubanas en su país.

La medida lo dejó sin acceso a reuniones clave en organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y evidenció hasta dónde está dispuesta a llegar Washington en su ofensiva contra lo que califica de “trabajo forzoso”.

Casos similares han impactado a gobiernos centroamericanos y a Bahamas, que bajo presión de Estados Unidos decidió pagar directamente a los médicos cubanos para evitar sanciones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha calificado estas misiones de “práctica atroz”, aunque ha admitido que evaluará los contratos caribeños caso por caso.

Diplomacia en equilibrio

Para Antigua y Barbuda, la cooperación con La Habana es “fundamental” en la prestación de servicios médicos, pero al mismo tiempo el gobierno insiste en que valora la relación estratégica con Estados Unidos.

Merchant adelantó que se están realizando ajustes para atender las preocupaciones de Washington sin sacrificar los beneficios que recibe el país de la cooperación cubana.

“La República de Cuba sigue siendo un socio importante para la prestación y el desarrollo de la atención médica en Antigua y Barbuda”, subrayó, “pero al mismo tiempo, valoramos nuestra relación con Estados Unidos y estamos haciendo ajustes para asegurarnos de mantener una buena relación con ambos países”.

Con su mensaje, el gobierno busca calmar el malestar generado por los rumores y mostrar que, a diferencia de Granada, el pequeño Estado insular prefiere apostar por una diplomacia equilibrada que le permita sostener su sistema de salud con apoyo cubano, sin cerrar las puertas de entrada a Washington.