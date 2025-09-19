A pesar de haber puesto fin a su relación sentimental tras más de 12 años juntos, Jacob Forever y La Dura (cuyo nombre real es Diliamne Jouve) demostraron que el respeto y la unión familiar siguen intactos por el bienestar de su hija, Saisha.

El reguetonero cubano compartió en sus historias de Instagram una imagen que ha dado mucho de qué hablar: una cena en familia, donde aparece acompañado por La Dura y su hija. Sonrisas, tranquilidad y complicidad marcaron la instantánea, acompañada del mensaje:

"Nunca estaremos en contra pase lo que pase, digan lo que digan. Aunque no estemos juntos como pareja, tenemos esta niña linda que nos une y para siempre seremos familia", escribió el cantante cubano mencionando a la influencer, quien también reposteo la historia.

La publicación sorprendió a sus seguidores, especialmente en medio de la expectativa por el estreno del tema "Mi ex", una colaboración de Jacob con Dany Ome y Kevincito que ha generado especulaciones sobre si está inspirada en su separación.

Después, Jacob compartió dos mensajes más en sus historias. En uno de ellos agradeció el cariño de sus seguidores y reafirmó que seguirá enfocado en su carrera: "Seguiré dando al máximo y enfocándome en la música y su creación", aseguró.

Captura de Instagram / Jacob Forever

En otro texto, el cantante pidió que no se interpreten sus canciones como ataques personales, y reafirmó públicamente su respeto por La Dura:

"Respeto a la madre de mi hija y eso nunca cambiará por nada ni por nadie... ella siempre será mi familia", afirmó.

Aunque el tema "Mi ex" no ha sido estrenado oficialmente, la cercanía entre los mensajes del artista y el anuncio musical ha alimentado comentarios en redes sociales. Sin embargo, ambos han optado por un tono maduro y respetuoso tras su ruptura, dejando claro que lo más importante es la familia que construyeron.

Con estas publicaciones, Jacob Forever y La Dura dan ejemplo de cómo, incluso tras el fin de una relación amorosa, se puede mantener la armonía por el bien de los hijos.

