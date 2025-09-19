A pesar de haber puesto fin a su relación sentimental tras más de 12 años juntos, Jacob Forever y La Dura (cuyo nombre real es Diliamne Jouve) demostraron que el respeto y la unión familiar siguen intactos por el bienestar de su hija, Saisha.
El reguetonero cubano compartió en sus historias de Instagram una imagen que ha dado mucho de qué hablar: una cena en familia, donde aparece acompañado por La Dura y su hija. Sonrisas, tranquilidad y complicidad marcaron la instantánea, acompañada del mensaje:
"Nunca estaremos en contra pase lo que pase, digan lo que digan. Aunque no estemos juntos como pareja, tenemos esta niña linda que nos une y para siempre seremos familia", escribió el cantante cubano mencionando a la influencer, quien también reposteo la historia.
La publicación sorprendió a sus seguidores, especialmente en medio de la expectativa por el estreno del tema "Mi ex", una colaboración de Jacob con Dany Ome y Kevincito que ha generado especulaciones sobre si está inspirada en su separación.
Después, Jacob compartió dos mensajes más en sus historias. En uno de ellos agradeció el cariño de sus seguidores y reafirmó que seguirá enfocado en su carrera: "Seguiré dando al máximo y enfocándome en la música y su creación", aseguró.
Lo más leído hoy:
En otro texto, el cantante pidió que no se interpreten sus canciones como ataques personales, y reafirmó públicamente su respeto por La Dura:
"Respeto a la madre de mi hija y eso nunca cambiará por nada ni por nadie... ella siempre será mi familia", afirmó.
Aunque el tema "Mi ex" no ha sido estrenado oficialmente, la cercanía entre los mensajes del artista y el anuncio musical ha alimentado comentarios en redes sociales. Sin embargo, ambos han optado por un tono maduro y respetuoso tras su ruptura, dejando claro que lo más importante es la familia que construyeron.
Con estas publicaciones, Jacob Forever y La Dura dan ejemplo de cómo, incluso tras el fin de una relación amorosa, se puede mantener la armonía por el bien de los hijos.
Preguntas frecuentes sobre la separación de Jacob Forever y La Dura
¿Por qué se separaron Jacob Forever y La Dura?
La Dura y Jacob Forever decidieron seguir caminos separados después de más de 12 años juntos, pero no han revelado detalles específicos sobre las razones de su separación. Ambos han declarado que seguirán siendo familia por el bien de su hija Saisha y mantendrán el respeto mutuo.
¿Cómo han manejado Jacob Forever y La Dura su separación?
Tanto Jacob Forever como La Dura han adoptado un tono maduro y respetuoso tras su ruptura, enfocándose en la familia que han construido junto a su hija. Han compartido mensajes de agradecimiento y respeto en sus redes sociales, dejando claro que la unión familiar sigue siendo una prioridad.
¿Qué impacto ha tenido la separación en la carrera de Jacob Forever?
La separación no ha detenido la carrera musical de Jacob Forever. El reguetonero ha anunciado nuevos proyectos musicales, incluyendo el lanzamiento de temas como "Mi ex" y "Prioridad", que han generado gran expectativa y especulación sobre si están inspirados en su vida personal.
¿Cómo ha reaccionado La Dura tras la ruptura con Jacob Forever?
La Dura ha demostrado fortaleza y enfoque en su bienestar personal tras la ruptura. Ha compartido imágenes de sus vacaciones y mensajes positivos en redes sociales, mostrando que está decidida a seguir adelante con su vida y mantener una actitud positiva.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.