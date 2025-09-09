Tras meses de rumores, finalmente Diliamne Jouve —más conocida por todos como La Dura— confirmó lo que muchos sospechaban: su relación con el cantante Jacob Forever ha llegado a su fin. La influencer cubana hizo oficial la noticia con un comunicado en el que aseguraba que, aunque como pareja cierran una etapa, seguirán siendo una familia. Agradecida y serena, La Dura dio las gracias a sus seguidores por el apoyo recibido en este proceso.

Lejos de escándalos o indirectas, la creadora de contenido ha optado por mantenerse positiva y enfocada en su bienestar. Sin embargo, los ojos siguen puestos sobre ella desde el anuncio de la separación, y hay un detalle que algunos no han pasado por alto: los anillos que sigue llevando en sus manos.

En una de sus historias más recientes en Instagram, una seguidora le lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Y esos anillos de compromiso si estás separada de Jacob?”, junto a un par de emojis de ojos en blanco, dejando claro que algo no le cuadraba.

La respuesta de La Dura fue clara, elegante y llena de intención: “No todos los anillos de compromiso tienen que ser con alguien más. Los míos simbolizan el compromiso más importante, el que tengo conmigo misma. Es un regalo de mí para mí.”

Con esa frase, zanjó las especulaciones sobre una posible reconciliación o una nueva pareja, y dejó un mensaje que muchos celebraron: una mujer no necesita estar en pareja para regalarse algo simbólico o llevar consigo un recordatorio de su propio valor.

Captura de Instagram / La Dura

La aclaración llega justo cuando Jacob Forever ha encendido las redes con el adelanto de su nuevo tema, “Prioridad”, una balada urbana con letras de desamor, reproches y afirmaciones de amor propio que muchos han vinculado directamente con su ruptura.

"Si perdono, vuelves a fallarme", canta el reguetonero en uno de los versos más comentados del tema.

Aunque ninguno ha hecho referencias directas al otro desde la separación, sus publicaciones recientes muestran que ambos están atravesando el proceso a su manera: ella desde el autocuidado y el silencio; él, a través de la música.

Y mientras la canción genera teorías en redes, La Dura sigue firme en su decisión de priorizarse. Con o sin anillos, está dejando claro que el compromiso más importante ahora es con ella misma.

