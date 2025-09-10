La Dura reaparece en su primer evento tras confirmar su ruptura y su look es pura sensualidad

La influencer cubana Diliamne Jouve González, o simplemente La Dura, volvió a acaparar miradas en Miami, donde asistió a un evento exclusivo de la reconocida marca de cosméticos Charlotte Tilbury, apenas días después de confirmar públicamente su ruptura con el reguetonero Jacob Forever.

Luciendo un vestido negro ajustado y brillante que resaltaba su figura, la creadora de contenido deslumbró en su primera aparición social tras la separación.

El evento reunió a varias personalidades e influencers, pero la cubana se robó los reflectores con su look elegante y sensual, acompañado de un bolso rojo que puso el contraste perfecto a su estilismo.

En redes sociales, los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y admiración: “Tú eres mucha mujer para él”, “You deserve so much more”, “Si estabas hermosa casada, no puedo esperar a ver el glow up de La Dura soltera” o “Esta mujer es una diosa”.

Otros usuarios destacaron su discreción y fortaleza a lo largo de su relación con Jacob Forever: “Nunca una polémica, un tarro público, una directa, un video… lo que te dio fue una familia, una casa, estabilidad, estatus. Ojalá seas La Dura para siempre”.

Con esta reaparición, la influencer demuestra que atraviesa su nueva etapa personal con seguridad y estilo, lista para brillar con luz propia tras el fin de su relación sentimental.

