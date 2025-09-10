La Dura reaparece en su primer evento tras confirmar su ruptura y su look es pura sensualidad

La influencer cubana Diliamne Jouve González, o simplemente La Dura, volvió a acaparar miradas en Miami, donde asistió a un evento exclusivo de la reconocida marca de cosméticos Charlotte Tilbury, apenas días después de confirmar públicamente su ruptura con el reguetonero Jacob Forever.
Luciendo un vestido negro ajustado y brillante que resaltaba su figura, la creadora de contenido deslumbró en su primera aparición social tras la separación.
El evento reunió a varias personalidades e influencers, pero la cubana se robó los reflectores con su look elegante y sensual, acompañado de un bolso rojo que puso el contraste perfecto a su estilismo.
En redes sociales, los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y admiración: “Tú eres mucha mujer para él”, “You deserve so much more”, “Si estabas hermosa casada, no puedo esperar a ver el glow up de La Dura soltera” o “Esta mujer es una diosa”.
Otros usuarios destacaron su discreción y fortaleza a lo largo de su relación con Jacob Forever: “Nunca una polémica, un tarro público, una directa, un video… lo que te dio fue una familia, una casa, estabilidad, estatus. Ojalá seas La Dura para siempre”.
Con esta reaparición, la influencer demuestra que atraviesa su nueva etapa personal con seguridad y estilo, lista para brillar con luz propia tras el fin de su relación sentimental.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre la reaparición de La Dura tras su ruptura con Jacob Forever
¿Cómo fue la reaparición de La Dura tras su separación de Jacob Forever?
La Dura deslumbró en su primer evento público tras confirmar su ruptura con Jacob Forever, asistiendo a un evento exclusivo de la marca de cosméticos Charlotte Tilbury en Miami. Lució un vestido negro brillante que resaltó su figura, acompañado de un bolso rojo, captando la atención de todos los presentes.
¿Qué reacciones generó el look de La Dura en las redes sociales?
El look de La Dura generó una ola de mensajes de apoyo y admiración en redes sociales. Comentarios como "Tú eres mucha mujer para él" y "Si estabas hermosa casada, no puedo esperar a ver el glow up de La Dura soltera" reflejaron el apoyo de sus seguidores, quienes destacaron su elegancia y sensualidad.
¿Cómo ha manejado La Dura su ruptura con Jacob Forever públicamente?
La Dura ha manejado su ruptura con discreción y fortaleza, evitando polémicas públicas. En su comunicado, agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido a lo largo de su relación y aseguró que, aunque se separan como pareja, seguirán siendo una familia por el bien de su hija Saisha.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.