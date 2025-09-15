Jacob Forever estrena nuevo videoclip y todos se fijan en la modelo: "Ella es La Dura pero tú eres El Inmortal"

Jacob Forever ha lanzado su más reciente videoclip y, aunque el tema que lleva por título “Mi prioridad” promete quedarse pegado entre sus seguidores, hay un detalle que se ha robado por completo la atención: la modelo que aparece en el video.

La joven —cuyo rostro nunca se muestra directamente— genera misterio en varias escenas. Solo se perciben su silueta, sus curvas y su cabello negro largo, mientras baila sugerentemente tras un velo rojo que enmarca toda su aparición.

Lo curioso es que sus movimientos, sensuales y calculados, recuerdan de forma casi idéntica a los de La Dura, expareja del reguetonero, en sus videos en redes sociales.

Los comentarios no se han hecho esperar y como es lógico muchos han interpretado el parecido de la modelo como un dardo para la influencer: “Ella es La Dura pero tú eres El Inmortal forever”; “Demuéstrale ahora que tú sí eres El Inmortal”; “Varón nunca dejes de ser tú, la que se pira te abre los caminos ️suéltame la mía”.

A esto se suma la letra de la canción, que habla de una relación pasada: “Estoy muriendo de calor donde hace frío, tengo mi cabeza hecha un lío y por mucho que coma me voy a sentir vacío / Te he dicho que no confundas más la playa con el río, lo tuyo con lo mío, como Alejandro el corazón partío / Me estás llamando y el contacto dice que es la que me parte, como quiera no voy a contestarte, soy fuerte voy a hacerme el tanque / Te lo juré te prometí que iba a olvidarte, no son buenas las segundas partes, si perdono vuelves a fallarme”

El mensaje se vuelve aún más directo con versos como: “Voy a ponerme de primero, más nunca serás la primera / Si no me cuidaste, no me valoraste, ahora pa’ verme hay que coger la carretera / Qué te creíste tú, que yo soy un papelito desechable / Ya no me escribas, no me hables / Estoy más rico, más bonito, más chupable / Ya está bueno ya, seré mi prioridad, primero yo, segundo yo y después quizás”.

Jacob se muestra empoderado y renovado, y con este lanzamiento no solo reafirma su identidad como El Inmortal, sino que abre espacio para la especulación: ¿Es la modelo una indirecta a La Dura y a su reciente ruptura?

Mientras este lanzamiento acapara la atención de sus fanáticos, La Dura continúa disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en Bahamas.

