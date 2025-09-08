"Si perdono vuelves a fallarme": Jacob Forever adelanta su nuevo tema y todos se preguntan si es para La Dura

Jacob Forever ha encendido las redes sociales con un adelanto de su nueva canción titulada “Prioridad”, una balada urbana con versos cargados de despecho, reproches y afirmaciones de amor propio.

Como era de esperarse, muchos ya apuntan a que las letras estarían dedicadas a su expareja, la influencer cubana La Dura, con quien terminó su relación recientemente.

En el adelanto compartido por el propio reguetonero en sus plataformas digitales, se escucha una letra que no ha pasado desapercibida para sus seguidores.

“Estoy muriendo de calor donde hace frío, tengo mi cabeza hecha un lío y por mucho que coma me voy a sentir vacío / Te he dicho que no confundas más la playa con el río, lo tuyo con lo mío, como Alejandro el corazón partío / Me estás llamando y el contacto dice que es la que me parte, como quiera no voy a contestarte, soy fuerte voy a hacerme el tanque / Te lo juré te prometí que iba a olvidarte, no son buenas las segundas partes, si perdono vuelves a fallarme”, dice la letra.

A lo largo del tema, Jacob parece hablar de una relación que ha llegado a su fin y del proceso de sanación personal, cerrando con un mensaje que habla de sus prioridades en este momento: “Ya está bueno ya, seré mi prioridad, primero yo, segundo yo y después quizás”.

Los fanáticos del artista no tardaron en reaccionar, muchos convencidos de que estas líneas son una clara indirecta para La Dura, con quien compartió más de 12 años de relación y una hija en común. Aunque ninguno ha hablado públicamente de los motivos de su ruptura, lo cierto es que la separación ha generado gran interés entre sus seguidores y medios del entretenimiento cubano.

Lo más leído hoy:

Por el momento, Jacob no ha confirmado a quién va dirigida la canción o si solo se trata de un tema que aprovecha un momento particular de su vida, pero el lanzamiento oficial promete traer más especulaciones y, quizás, respuestas. Lo que sí está claro es que “Prioridad” marca una nueva etapa en la carrera del artista, una más que parece más introspectiva y emocional.

Mientras, La Dura continúa enfocada en sus redes y este lunes abrió la semana con un mensaje de agradecimiento para sus seguidores por el cariño y apoyo que le han brindado en estas circunstancias.

Preguntas frecuentes sobre la nueva canción de Jacob Forever y su relación con La Dura