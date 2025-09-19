Vídeos relacionados:

La cantante cubana Amanda Sanz, conocida por su relación pasada con el influencer Ultrack (Jorge Batista), sorprendió al público durante una reciente entrevista con Alex Otaola, no solo por hablar sin filtros de su presente y su música, sino por defender públicamente a Claudia Artiles, la actual pareja de su ex.

En un momento en el que Otaola cuestionaba duramente a Claudia, Amanda no dudó en ponerle freno. Lejos de alimentar el drama, respondió con serenidad: “De las mejores cosas que pudo hacer Ultrack, que tiene que ver conmigo, es buscarse a Claudia como mujer”. Y fue más allá: “Ella es la mujer que necesitaba, por mis hijas. Es muy buena madre. Me cuida a las niñas. Es una maravilla. Las niñas están contentas con ella y la quieren mucho”.

El gesto de Amanda fue celebrado en redes sociales, donde los comentarios positivos no se hicieron esperar. Para muchos, fue una muestra de madurez emocional y un ejemplo de cómo manejar con altura una situación que, para otros, habría sido motivo de conflicto público.

Durante la charla, Amanda también abordó el fin de su relación con Ultrack, con quien compartió siete años de vida. Aclaró que no hubo infidelidad de su parte, aunque sí insinuó que no recibió el mismo trato. Reconoció que hubo episodios de violencia verbal y psicológica, pero dejó claro que no existió violencia física. Su decisión, dijo, fue priorizar su salud emocional y la de sus hijas.

En otras declaraciones recientes, Amanda ya había mostrado una postura conciliadora. En un video en TikTok, aseguró que no está dolida por la nueva relación de su ex y que está en paz con su presente. “Yo estoy feliz de ver al padre de mis hijas en una nueva relación y de verlo feliz”, afirmó. “La mujer pasa el luto dentro de la relación”, añadió, desmintiendo a quienes dicen notar tristeza en su mirada.

Por su parte, Claudia Artiles es conocida por su contenido sobre maternidad y superación. Es madre de un niño con síndrome de Down y ha ganado una comunidad fiel por su mensaje positivo. Su relación con Ultrack ha estado en el centro de los comentarios en redes, pero Amanda, en vez de sumarse a las críticas, dejó claro que agradece el rol que Claudia cumple con sus hijas.

Lo más leído hoy:

Además de lo personal, Amanda aprovechó la entrevista con Otaola para promocionar su nuevo tema “Te quiero de lejos”, una canción con mensaje de empoderamiento que marca su regreso a la música. Contó detalles de su proyecto artístico, sus influencias y cómo está construyendo esta nueva etapa con el apoyo de su equipo y de su actual pareja, el artista Celle.

La entrevista fue todo un éxito y reafirmó la imagen de Amanda como una mujer que ha sabido reconstruirse, crecer y elegir el camino de la calma y la madurez. Su defensa pública de Claudia, sin duda, fue uno de los momentos más comentados, y confirmó que, más allá del pasado, lo importante para ella hoy es el bienestar de sus hijas y su propia felicidad.

Preguntas frecuentes sobre Amanda Sanz, Ultrack y Claudia Artiles