¿Qué crees? Cubana desata debate al afirmar que “El yuma es para los que no teníamos nada en Cuba”

Una joven cubana ha generado un intenso debate en TikTok tras publicar un video en el que asegura que emigrar a Estados Unidos, al que muchos llaman “el yuma”, es la única alternativa para quienes en la isla no tenían nada.

En las imágenes, la muchacha aparece conduciendo un auto en EE.UU. mientras sobre el video se lee el mensaje: “El yuma es para los que no teníamos nada en Cuba”, acompañado de las banderas de ambos países.

Su afirmación ha provocado opiniones encontradas entre los usuarios. Mientras algunos aplaudieron la sinceridad del mensaje y aseguraron sentirse identificados con esa realidad, otros la criticaron alegando que en Cuba muchas personas también lograron construirse un futuro pese a las carencias.

En la propia publicación, varios internautas compartieron sus puntos de vista: “El yuma es para los que somos capaces de salir adelante en Cuba, EE.UU. y donde sea, mentes fuertes y sin miedo de perder o ganar”, comentó un usuario.

Otro agregó: “Exacto, aquí sí tienes facturas, deudas, estrés, soledad”, recordando que la vida en Estados Unidos también implica sacrificios.

Un tercero escribió: “El yuma es para todos aquellos que odian el comunismo y les gusta luchar lo suyo sin estar pendientes de la vida de los demás”.

El tema migratorio sigue siendo uno de los más sensibles dentro y fuera de la isla. Solo en los últimos tres años, más de medio millón de cubanos han llegado a Estados Unidos, convirtiéndose en la ola migratoria más grande de la historia reciente del país.

Este tipo de publicaciones reflejan el sentir de una parte de la diáspora que encontró en la emigración la posibilidad de empezar de cero. Sin embargo, también reavivan la discusión sobre las desigualdades y la falta de oportunidades que marcan la vida en Cuba.

