¿Qué crees? Cubana desata debate al afirmar que “El yuma es para los que no teníamos nada en Cuba”

Una joven cubana ha generado un intenso debate en TikTok tras publicar un video en el que asegura que emigrar a Estados Unidos, al que muchos llaman “el yuma”, es la única alternativa para quienes en la isla no tenían nada.
En las imágenes, la muchacha aparece conduciendo un auto en EE.UU. mientras sobre el video se lee el mensaje: “El yuma es para los que no teníamos nada en Cuba”, acompañado de las banderas de ambos países.
Su afirmación ha provocado opiniones encontradas entre los usuarios. Mientras algunos aplaudieron la sinceridad del mensaje y aseguraron sentirse identificados con esa realidad, otros la criticaron alegando que en Cuba muchas personas también lograron construirse un futuro pese a las carencias.
En la propia publicación, varios internautas compartieron sus puntos de vista: “El yuma es para los que somos capaces de salir adelante en Cuba, EE.UU. y donde sea, mentes fuertes y sin miedo de perder o ganar”, comentó un usuario.
Otro agregó: “Exacto, aquí sí tienes facturas, deudas, estrés, soledad”, recordando que la vida en Estados Unidos también implica sacrificios.
Un tercero escribió: “El yuma es para todos aquellos que odian el comunismo y les gusta luchar lo suyo sin estar pendientes de la vida de los demás”.
El tema migratorio sigue siendo uno de los más sensibles dentro y fuera de la isla. Solo en los últimos tres años, más de medio millón de cubanos han llegado a Estados Unidos, convirtiéndose en la ola migratoria más grande de la historia reciente del país.
Este tipo de publicaciones reflejan el sentir de una parte de la diáspora que encontró en la emigración la posibilidad de empezar de cero. Sin embargo, también reavivan la discusión sobre las desigualdades y la falta de oportunidades que marcan la vida en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y la vida en el extranjero
¿Por qué tantos cubanos eligen emigrar a Estados Unidos?
La emigración cubana hacia Estados Unidos se ha intensificado debido a las desigualdades y la falta de oportunidades en Cuba. Para muchos, "el yuma" representa la posibilidad de comenzar de cero y mejorar sus condiciones de vida, aunque también enfrentan desafíos significativos al llegar.
¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los cubanos al emigrar a EE.UU.?
A pesar de las oportunidades, los cubanos enfrentan desafíos como la adaptación a un nuevo entorno, el choque cultural, la necesidad de encontrar empleo y, en muchos casos, el sacrificio de enviar dinero a sus familias en la isla, lo que puede generar estrés y un desgaste emocional significativo.
¿Qué impacto tiene la emigración en las familias cubanas?
La emigración tiene un impacto emocional profundo en las familias cubanas, que a menudo se ven separadas físicamente. El acto de ayudar desde el extranjero puede ser visto tanto como un deber como una carga, generando tensiones entre los que se van y los que se quedan.
¿Cómo perciben los cubanos la vida en el extranjero comparada con la vida en la isla?
Muchos cubanos que emigran se encuentran con que la vida en el extranjero no siempre es como esperaban. Aunque pueden ganar más dinero, a menudo enfrentan un mayor costo de vida, estrés y la falta de tiempo para disfrutar de lo ganado, lo que contrasta con la vida más sencilla pero con menos oportunidades en Cuba.
