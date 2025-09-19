“Por eso no le doy el Corvette”: La reacción de un cubano cuando su mujer casi choca su Mercedes-Benz

Un cubano se volvió viral en TikTok tras compartir un gracioso momento con su pareja al volante. En el video, publicado por el usuario @yerovento, se observa a la mujer intentando sacar del estacionamiento de su casa un Mercedes-Benz blanco, pero la maniobra estuvo a punto de terminar contra un poste de la acera.
El hombre, que graba la escena, se muestra incrédulo al ver cómo su pareja coloca la rueda delantera contra la base del poste. Entre risas y reproches, exclama:
“Mira esto, mira esto, para salir de la casa mira, ¿qué necesidad hay de meterle la goma y el carro contra ese poste? ¿qué hace ella aquí?”.
Minutos después, el cubano toma el volante y demuestra cómo sacar el auto sin mayor dificultad, lo que refuerza su broma inicial:
“Y como se pone brava porque no le doy el Corvette”, escribió en el video, en alusión a que prefiere no prestarle su otro auto deportivo.
El clip ya acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que se identificaron con la situación. Algunos defendieron a la conductora, alegando que maniobrar un vehículo grande en espacios reducidos no es tarea fácil, mientras otros rieron con el tono sarcástico del dueño del Mercedes.
Además, en la publicación se pueden leer comentarios de usuarios que se identificaron con la situación. Entre las respuestas más divertidas destacan:
“La mía es fanática de los buzones del vecindario! Ya no aguanto una demanda más!”. “La mía un día lo dejó en neutro y me dijo que el carro no caminaba, que se le había jodido la transmisión, di tú”. “Aquí las que manejamos mejor que el hombre”. “Yo he tenido que poner como 10 buzones nuevos porque la monstra no puede ver un buzón que le parte para arriba” o “Yo soy mujer y modestia aparte soy un timón”.
La escena se ha sumado a la tendencia de videos caseros en los que parejas muestran, entre risas y piques cotidianos, los pequeños conflictos de la convivencia, esta vez con el protagonismo de un auto de lujo y un poste que casi termina golpeado.
Preguntas frecuentes sobre la viralidad de videos cubanos en TikTok
¿Por qué el video del cubano y su Mercedes se hizo viral en TikTok?
El video se hizo viral porque muestra una situación cotidiana y humorística en la que un cubano graba a su pareja intentando sacar un Mercedes-Benz de un estacionamiento, casi chocando contra un poste. El tono jocoso y sarcástico del hombre, junto con la identificación de muchas personas con situaciones similares, contribuyó a su popularidad.
¿Cuál fue la reacción de los usuarios al video del cubano con su Mercedes?
La reacción de los usuarios fue variada, con muchos defendiendo a la conductora al señalar la dificultad de maniobrar un vehículo grande en espacios reducidos. Otros rieron con el tono sarcástico del dueño del Mercedes, generando comentarios humorísticos y de identificación con la situación.
¿Qué otros videos de cubanos en TikTok han sido virales recientemente?
Recientemente, varios videos de cubanos en TikTok han captado la atención, como el de una cubana mostrando cómo realiza una limpieza profunda en su hogar, el emotivo regalo de un automóvil a una esposa en su cumpleaños, y una pareja sorprendiendo con un romántico encuentro en una autopista. Estos videos destacan por su autenticidad, humor y el reflejo de la vida cotidiana de los cubanos dentro y fuera de la isla.
¿Qué importancia tiene la cultura cubana en la creación de contenido viral en redes sociales?
La cultura cubana juega un papel crucial en la creación de contenido viral debido a su rica tradición de humor, resiliencia y creatividad. Los cubanos suelen compartir momentos de su vida diaria con un toque de humor y autenticidad, lo que resuena con un público amplio y diverso en plataformas como TikTok.
