“Por eso no le doy el Corvette”: La reacción de un cubano cuando su mujer casi choca su Mercedes-Benz

Un cubano se volvió viral en TikTok tras compartir un gracioso momento con su pareja al volante. En el video, publicado por el usuario @yerovento, se observa a la mujer intentando sacar del estacionamiento de su casa un Mercedes-Benz blanco, pero la maniobra estuvo a punto de terminar contra un poste de la acera.

El hombre, que graba la escena, se muestra incrédulo al ver cómo su pareja coloca la rueda delantera contra la base del poste. Entre risas y reproches, exclama:

“Mira esto, mira esto, para salir de la casa mira, ¿qué necesidad hay de meterle la goma y el carro contra ese poste? ¿qué hace ella aquí?”.

Minutos después, el cubano toma el volante y demuestra cómo sacar el auto sin mayor dificultad, lo que refuerza su broma inicial:

“Y como se pone brava porque no le doy el Corvette”, escribió en el video, en alusión a que prefiere no prestarle su otro auto deportivo.

El clip ya acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que se identificaron con la situación. Algunos defendieron a la conductora, alegando que maniobrar un vehículo grande en espacios reducidos no es tarea fácil, mientras otros rieron con el tono sarcástico del dueño del Mercedes.

Además, en la publicación se pueden leer comentarios de usuarios que se identificaron con la situación. Entre las respuestas más divertidas destacan:

“La mía es fanática de los buzones del vecindario! Ya no aguanto una demanda más!”. “La mía un día lo dejó en neutro y me dijo que el carro no caminaba, que se le había jodido la transmisión, di tú”. “Aquí las que manejamos mejor que el hombre”. “Yo he tenido que poner como 10 buzones nuevos porque la monstra no puede ver un buzón que le parte para arriba” o “Yo soy mujer y modestia aparte soy un timón”.

La escena se ha sumado a la tendencia de videos caseros en los que parejas muestran, entre risas y piques cotidianos, los pequeños conflictos de la convivencia, esta vez con el protagonismo de un auto de lujo y un poste que casi termina golpeado.

