La influencer cubana Flor Danay Hernández, más conocida como Flor de Cuba, celebró su cumpleaños número 32 por primera vez en Estados Unidos. Lo hizo lejos de la isla, pero muy bien acompañada, con sorpresas, dedicatorias románticas y varios motivos para sonreír.

“Hace un año no hubiera imaginado que pasaría un cumpleaños en Estados Unidos”, escribió en Instagram, donde compartió un mensaje emotivo que resume cuánto ha cambiado su vida en tan poco tiempo. Tres países visitados, nuevos comienzos y una versión de sí misma que —según confesó— haría sentir orgullosa a la niña que fue.

La celebración tuvo lugar en el hotel OMNI, uno de los más elegantes de Louisville, Kentucky, ciudad donde vive actualmente con su pareja, Alex. Él fue el encargado de organizar toda la sorpresa: una escapada romántica con todos los detalles pensados, y una declaración pública en redes donde le agradeció por ser su compañera e inspiración.

En los últimos meses, Flor ha seguido creciendo como creadora de contenido. Ha lanzado cursos sobre monetización en redes sociales, colabora con marcas del mercado latino y se ha convertido en una figura cercana para muchos cubanos emigrados que se ven reflejados en su historia.

En medio de todo este camino, ha logrado también metas personales importantes, como comprarse un Range Rover y enviar su primer auto en EE. UU. —un Toyota Corolla— a Cuba para sus hijos. Avances que hablan de esfuerzo, constancia y prioridades bien claras.

Con su estilo natural, cercano y siempre optimista, Flor se ha ganado un espacio especial en la comunidad digital con cientos de miles de seguidores en sus plataformas. Y este cumpleaños no fue solo una celebración: también fue una manera de mirar atrás, agradecer el camino recorrido y seguir soñando con todo lo que está por venir. ¡Felicidades!

