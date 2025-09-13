Otaola niega el triunfo de Flor de Cuba en la primera audiencia en la corte: "No sé dónde está la victoria"

El presentador cubano Alexander Otaola respondió enérgicamente a las declaraciones de Flor de Cuba, quien aseguró públicamente haber ganado la primera audiencia en el proceso legal que ambos enfrentan.

En su transmisión en vivo de este viernes, Otaola afirmó que no entiende dónde está la supuesta victoria de su contraparte.

“Hemos visto a Flor de Cuba salir a decir que ella ganó. No sé qué ganó porque lo que se presentó hoy en corte fue la primera moción. Mi equipo legal presentó cuatro argumentos y el juez determinó que la defensa de Flor no había presentado la demanda como correspondía. La acusación número cuatro estaba completamente cambiada, citando leyes que no existen, inventando cosas que no están dentro de la ley, y el juez le mandó a reescribir la demanda”, detalló.

El influencer explicó además que el juez concedió un plazo de 10 días para corregir los errores del documento, mientras que el abogado de Flor solicitó 20 días.

“Ustedes saben lo que hizo el abogado de Flor, que es el mismo de Clarita, del caso anterior… Llevó unos links de video y él tradujo abajo la ofensa que según él yo dije. El juez le exigió que debía llevar una traducción certificada”, agregó.

El papel de las abogadas de Otaola

Durante la emisión, Otaola conectó en directo a sus abogadas de VPP Law Firm, quienes reforzaron su postura señalando que “Otaola no tiene que demostrar nada y que es Flor quien tiene que arreglar la demanda”, calificando la audiencia como un éxito para su cliente.

Una de las letradas especificó que el juez ordenó eliminar una de las acusaciones presentadas por Flor: “ciberbullying y cyberstalking, que no existen ni son cargos dentro del Estado de la Florida”.

La segunda abogada subrayó que, lejos de ser un triunfo de la parte demandante, la audiencia representó un logro para Otaola: “Ellos no ganaron la moción de hoy, la ganaste tú”.

La versión de Flor de Cuba

Por su parte, Flor de Cuba aseguró horas antes que había ganado la primera audiencia contra Otaola, declaraciones que se incluyeron en una nota previa de CiberCuba.

“Hoy la justicia habló: GANÉ la audiencia contra Otaola. El juez determinó que sus ataques fueron con malicia real, reconoció el daño emocional y negó su petición de desestimar el caso”, aseguró la influencer.

Además, dijo que la defensa de Otaola “intentó decir que esto no procedía porque estaban protegidos por la libertad de expresión, pero el juez fue claro y determinó que no es libertad de expresión, que fueron palabras dichas con intención de hacer daño”.

Las posturas de ambos difieren sobremanera y según sus versiones de lo sucedido pareciera que se trató de dos audiencias completamente diferentes.

