Profesora se pone a bailar reparto con estudiantes en plena escuela de Cuba y estallan las redes

Un video grabado en una escuela cubana y compartido en TikTok por la cuenta @la.profedivertida se ha vuelto viral al mostrar a una profesora que decidió unirse a sus alumnos en un animado baile de reparto durante el horario escolar.
En las imágenes, varios estudiantes aparecen marcando pasos de reguetón en el patio del centro mientras sus compañeros observan y aplauden. Minutos después, la docente entra en la escena y se suma a la coreografía, desatando la euforia del grupo.
El gesto de la profesora ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios la elogiaron por la cercanía y complicidad que mostró con sus alumnos: “Esos son los profesores que se quieren de verdad y nunca se olvidan”, escribió un internauta.
Otro comentó: “Tuve una profesora así en la secundaria, en los recreos era como una más de nosotros, pero en clases era de las más exigentes”.
Otros, en cambio, criticaron el momento al considerarlo una expresión de la decadencia cultural en la isla: “El hombre nuevo, el logro de la revolución: el reparto en su más baja y decadente expresión”, opinó un usuario.
El video también generó mensajes cargados de nostalgia y esperanza: “Eso nada más se vive en mi Cuba, espero algún día sea libre. Bendiciones”.
Lo más leído hoy:
El clip acumula miles de reproducciones en TikTok y ha abierto un debate en redes sobre el papel de los docentes, la relación con sus alumnos y el impacto de la música de reparto en los espacios escolares.
Preguntas frecuentes sobre el baile de reparto en Cuba y su impacto cultural
¿Qué es el baile de reparto y por qué es tan popular en Cuba?
El baile de reparto es un género musical urbano cubano que combina reguetón con ritmos electrónicos. Se caracteriza por sus ritmos rápidos y coreografías energéticas, y ha ganado popularidad no solo en Cuba, sino también en otros países, gracias a su presencia en plataformas como TikTok y YouTube.
¿Por qué el video de la profesora cubana bailando reparto se volvió viral?
El video se volvió viral porque muestra a una profesora cubana bailando reparto junto a sus alumnos, lo que refleja cercanía y complicidad generacional. Ha generado un debate sobre el papel de los docentes en la educación y su capacidad para conectar culturalmente con los estudiantes.
¿Cuál es la crítica hacia el fenómeno del reparto en Cuba?
Algunos críticos consideran el reparto como una expresión de decadencia cultural, argumentando que refleja una falta de valores en la sociedad cubana. Sin embargo, otros lo ven como una manifestación cultural que une a las personas y les permite expresarse libremente.
¿Cómo ha influido el reparto en la sociedad cubana y más allá?
El reparto ha traspasado fronteras y se ha convertido en un fenómeno social que conecta a diferentes generaciones y culturas. Ha sido adoptado por comunidades cubanas en el extranjero y por personas de otras nacionalidades, demostrando su impacto global y su capacidad para unir a las personas a través de la música y el baile.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.