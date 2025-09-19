Profesora se pone a bailar reparto con estudiantes en plena escuela de Cuba y estallan las redes

Un video grabado en una escuela cubana y compartido en TikTok por la cuenta @la.profedivertida se ha vuelto viral al mostrar a una profesora que decidió unirse a sus alumnos en un animado baile de reparto durante el horario escolar.

En las imágenes, varios estudiantes aparecen marcando pasos de reguetón en el patio del centro mientras sus compañeros observan y aplauden. Minutos después, la docente entra en la escena y se suma a la coreografía, desatando la euforia del grupo.

El gesto de la profesora ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios la elogiaron por la cercanía y complicidad que mostró con sus alumnos: “Esos son los profesores que se quieren de verdad y nunca se olvidan”, escribió un internauta.

Otro comentó: “Tuve una profesora así en la secundaria, en los recreos era como una más de nosotros, pero en clases era de las más exigentes”.

Otros, en cambio, criticaron el momento al considerarlo una expresión de la decadencia cultural en la isla: “El hombre nuevo, el logro de la revolución: el reparto en su más baja y decadente expresión”, opinó un usuario.

El video también generó mensajes cargados de nostalgia y esperanza: “Eso nada más se vive en mi Cuba, espero algún día sea libre. Bendiciones”.

El clip acumula miles de reproducciones en TikTok y ha abierto un debate en redes sobre el papel de los docentes, la relación con sus alumnos y el impacto de la música de reparto en los espacios escolares.

