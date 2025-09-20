¿Estarías con alguien que gana menos que tú? Influencer cubana millonaria responde sin pelos en la lengua

La influencer y empresaria cubana Enileidy Amarán, conocida en redes sociales por su estilo de vida de lujo y sus reflexiones sin filtros, se ha ganado los aplausos tras responder con honestidad y seguridad a una pregunta directa de sus seguidores: "¿Tendrías una pareja con menos dinero que tú?"

"Es lo único que he tenido", respondió wanderlust__official_ entre risas, antes de compartir una reflexión que muchos no se esperaban y que ha sido celebrada por miles en Instagram.

Enileidy, que reside en Estados Unidos y es fundadora del Harmony Lux Wellness Center, dejó claro que para ella lo importante no es cuánto dinero tenga su pareja, sino su mentalidad:

“Sí, yo puedo estar con una pareja que tenga menos que yo, siempre y cuando tenga visión, hambre de crecer y no sea conformista”.

Con más de 680 mil seguidores en Instagram y 451 mil en TikTok, esta cubana ha construido un imperio alrededor del bienestar, la estética y los viajes, mostrando su día a día en lugares tan exclusivos como Arabia Saudita, Botswana o las islas Fiji. Pero su mensaje dejó claro que su éxito no la ha desconectado de lo que realmente importa:

“El dinero no es un factor determinante cuando eres una mujer que se lo puede dar todo a sí misma. Lo que realmente vale es que me den lo que el dinero no puede comprar”.

Captura de Instagram

Y añadió una frase que muchos aplaudieron como el resumen perfecto de lo que significa apoyar a tu pareja:

“Una relación 50/50 no es un problema para mí, porque ese 50 que le falte poner a un hombre, yo tengo la capacidad de impulsarlo para que llegue más lejos económicamente y termine siendo él quien me dé el 100. Ese es el verdadero significado de que la mujer hace al hombre”.

Su respuesta llega en un momento en que el debate del 50/50 en las relaciones se ha vuelto recurrente entre cubanos en redes sociales. Mientras algunos defienden la equidad financiera, otros siguen esperando que el hombre asuma todos los gastos. La sinceridad de Enileidy ha sido interpretada como un mensaje de equilibrio, compromiso y empoderamiento.

