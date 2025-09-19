Fallece el creador de contenido Ojuay La Bestia en Cuba

Ojuay La Bestia, conocido creador de contenido cubano, habría fallecido tras un accidente que le causó graves quemaduras. La noticia generó conmoción y condolencias en redes sociales.

Viernes, 19 Septiembre, 2025 - 10:26

Ojuay La Bestia Foto © Ojuay La Bestia / TikTok

El creador de contenido cubano conocido como Ojuay La Bestia, popular en redes sociales por sus videos y ocurrencias, habría fallecido en Cuba tras sufrir un accidente que le provocó graves quemaduras, según informaron perfiles de la farándula digital.

La noticia fue confirmada inicialmente por la página Un Martí To Durako, que aseguró haber conversado con la esposa del joven, quien le confirmó el fallecimiento. En redes sociales, numerosos usuarios lamentaron el hecho y compartieron mensajes de condolencia.

Días atrás, en la cuenta de TikTok del propio Ojuay, se había difundido un video de un familiar en el que se pedían medicamentos para tratar las quemaduras del influencer, y se explicaba que se encontraba en estado crítico tras el accidente.

En ese mismo post, una prima del joven, identificada en redes como Blanca la Tata, confirmó la noticia al escribir: “Hola buenos días. Mi primo acaba de fallecer”. Además, allegados a Ojuay han confirmado también la tragedia a raíz de la información.

Hasta el momento, el perfil oficial de Ojuay no ha emitido una confirmación, pero la noticia ha causado gran conmoción entre sus seguidores, que lo recuerdan por su estilo espontáneo y su sentido del humor.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

