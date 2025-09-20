¿Hubo infidelidad? Amanda Sanz se sincera sobre su relación con Ultrack

Amanda Sanz habló recientemente sobre su relación con Ultrack y reveló un detalle que sorprendió a muchos: aunque hubo infidelidad no fue de su parte.

En una reciente entrevista con Alexander Otaola, Amanda aclaró de una vez por todas los rumores que circulaban desde su ruptura con el creador de contenido. A la pregunta de Otaola de si le fue infiel a Ultrack como se ha rumoreado, Amanda fue tajante.

“No, la relación terminó porque llegué a un punto en el que ya se había acabado el amor (…) Eso va pando poco a poco, una cosa va llevando a la otra y a estas alturas puedo decir que no había la comunicación que tenía que haber”, aseguró e incluso descartó por completo que tuviera un romance con un hombre de Kentucky.

Amanda explicó que comenzó la relación siendo muy joven, apenas con 18 años, y reconoció que le faltaba experiencia y que entre ambos la comunicación no era buena.

Lo inesperado vino después, cuando Amanda dejó entrever que, en realidad, fue Ultrack quien no fue del todo honesto en la relación. “No me gustaría caer en un tema profundo de traición porque llegaríamos a otros puntos que no quiero hablar”, comentó. Sin embargo, terminó confirmando que él sí le fue infiel en algún momento.

No obstante, dejó claro que su decisión de poner fin a la relación con Ultrack no se debió a la infidelidad.

También en la entrevista con Otaola habló de cómo terminó su amistad con La Diosa debido a mentiras y calumnias de terceras personas que rompieron el vínculo.

Respecto a la actual relación de su expareja con Claudia Artiles dijo muy convencida que es “de las mejores cosas que pudo hacer Ultrack”.

