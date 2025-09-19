"¿Quién pulla a quién?": Tras entrevista de Amanda con Otaola, Ultrack sale bailando una canción para las ex

La reciente entrevista de Amanda Sanz con Alexander Otaola sigue sacudiendo las redes, y ahora ha sido Ultrack quien parece haber respondido... pero sin decir ni una palabra.
Después de meses en silencio, Amanda rompió el hielo en El Mañanero de Otaola y habló abiertamente del fin de su relación con el influencer cubano. Aseguró que no terminaron en buenos términos y que, hacia el final, hubo momentos muy tensos, marcados por peleas y discusiones.
Pero la historia no terminó ahí, casualmente después de la entrevista, Ultrack apareció en sus redes bailando bien acaramelado con su actual pareja, Claudia Artiles, al ritmo de “Mi ex”, un tema de Dany Ome, Kevincito El 13 y Jacob Forever dedicado nada más y nada menos que a las ex.
La letra de la canción no deja mucho a la imaginación: “Te hiciste el tatuaje por amor, pero te lo borraste por despecho / Decía que más nadie la engañó, ahora los tarros te llegan al techo (…) Esta se la dedico a mi ex, que dice que sin mí le va bonito / Tú rézale a Dios que no me emping* yo y te suba un cartelito / Esta se la dedico a mi ex que tratando de darme celitos / Tú me creaste un sentimiento y aunque suene feo se llama asquito / Y chaito Good bye y no me hables, no me escribas, no contesto, no existe forma de que me cojas”.
¿Casualidad o indirecta con destinataria clara? Los comentarios de los seguidores de la pareja no se hicieron esperan y no pocos interpretaron el video como una respuesta para Amanda: “Esto me suena a tiradera después de la entrevista”; “Ayooooo esa pulla lleva nombre”; “Reel después de El Mañanero de Otaola”; “Tremendo pica pica y dicen que al que le pica lo mortifica”; “¿Quién pulla a quién?”; “No la acaban de superar ninguno de los dos”; “A Ultrack todavía le duele”.
Lo cierto es que, entre entrevistas, reels bailables y canciones con pullas incluidas, el drama postruptura sigue vivo y el público más pendiente que nunca de todo lo que ocurre.
Preguntas frecuentes sobre Amanda Sanz, Ultrack y Claudia Artiles
¿Por qué Amanda Sanz defendió a Claudia Artiles en la entrevista con Otaola?
Amanda Sanz defendió a Claudia Artiles porque considera que es una buena madre y cuida bien de sus hijas. Afirmó que Claudia es de las mejores cosas que Ultrack pudo hacer, ya que es la mujer que sus hijas necesitaban. Amanda mostró madurez al elogiar el papel de Claudia en la vida de sus hijas, enfatizando la importancia del bienestar infantil.
¿Qué canción utilizó Ultrack como posible indirecta hacia Amanda Sanz?
Ultrack utilizó la canción “Chaito Good Bye” de Dany Ome y Kevincito El 13 para acompañar un video en el que baila con su actual pareja, Claudia Artiles. La letra de la canción está dedicada a las exparejas y ha sido interpretada por muchos como una indirecta para Amanda Sanz, especialmente después de su entrevista con Otaola.
¿Cómo ha reaccionado Amanda Sanz ante las críticas sobre su relación pasada con Ultrack?
Amanda Sanz ha respondido a las críticas con madurez y enfoque en su bienestar emocional y el de sus hijas. Ha declarado que no promueve la infidelidad ni la destrucción de familias, sino que aboga por vivir con dignidad y establecer límites. Amanda ha expresado que está en paz con su presente y que la relación con Ultrack es cosa del pasado.
¿Cuál es la postura de Amanda Sanz sobre su relación con Claudia Artiles?
Amanda Sanz mantiene una relación cordial y respetuosa con Claudia Artiles, especialmente en lo que respecta al cuidado de sus hijas. Amanda ha destacado la actitud positiva de Claudia hacia las niñas y ha aclarado que no ve a Claudia como responsable de sus hijas, sino como alguien que decide ayudar por voluntad propia.
