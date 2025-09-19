"¿Quién pulla a quién?": Tras entrevista de Amanda con Otaola, Ultrack sale bailando una canción para las ex

La reciente entrevista de Amanda Sanz con Alexander Otaola sigue sacudiendo las redes, y ahora ha sido Ultrack quien parece haber respondido... pero sin decir ni una palabra.

Después de meses en silencio, Amanda rompió el hielo en El Mañanero de Otaola y habló abiertamente del fin de su relación con el influencer cubano. Aseguró que no terminaron en buenos términos y que, hacia el final, hubo momentos muy tensos, marcados por peleas y discusiones.

Pero la historia no terminó ahí, casualmente después de la entrevista, Ultrack apareció en sus redes bailando bien acaramelado con su actual pareja, Claudia Artiles, al ritmo de “Mi ex”, un tema de Dany Ome, Kevincito El 13 y Jacob Forever dedicado nada más y nada menos que a las ex.

La letra de la canción no deja mucho a la imaginación: “Te hiciste el tatuaje por amor, pero te lo borraste por despecho / Decía que más nadie la engañó, ahora los tarros te llegan al techo (…) Esta se la dedico a mi ex, que dice que sin mí le va bonito / Tú rézale a Dios que no me emping* yo y te suba un cartelito / Esta se la dedico a mi ex que tratando de darme celitos / Tú me creaste un sentimiento y aunque suene feo se llama asquito / Y chaito Good bye y no me hables, no me escribas, no contesto, no existe forma de que me cojas”.

¿Casualidad o indirecta con destinataria clara? Los comentarios de los seguidores de la pareja no se hicieron esperan y no pocos interpretaron el video como una respuesta para Amanda: “Esto me suena a tiradera después de la entrevista”; “Ayooooo esa pulla lleva nombre”; “Reel después de El Mañanero de Otaola”; “Tremendo pica pica y dicen que al que le pica lo mortifica”; “¿Quién pulla a quién?”; “No la acaban de superar ninguno de los dos”; “A Ultrack todavía le duele”.

Lo cierto es que, entre entrevistas, reels bailables y canciones con pullas incluidas, el drama postruptura sigue vivo y el público más pendiente que nunca de todo lo que ocurre.

