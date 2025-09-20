Yordenis Ugás emociona a sus seguidores con su historia de superación: "Nunca dejen de tratar de ser mejores"

El boxeador cubano Yordenis Ugás conmovió a sus seguidores este fin de semana al compartir un emotivo mensaje de superación personal, acompañado de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde reflexionó sobre los obstáculos que enfrentó desde niño y cómo logró vencerlos con perseverancia.

“De niño siempre se burlaban de mí por la forma de hablar”, confesó Ugás en el video. “Tuve problemas con la ‘f’, tuve hasta cirugía y todo, me operaron el frenillo, pero nunca lo pude superar. Yo no mencionaba ni la ‘j’ ni la ‘z’, me fajaba a los piñazos con los niños que se burlaban de mí, hasta yo me burlo de mí a veces”, contó con sinceridad.

A pesar de esas dificultades, el campeón cubano reconoció lo mucho que ha evolucionado y compartió una anécdota que lo hizo reflexionar sobre su propio crecimiento personal. “Hoy estaba hablando con una persona unas cosas de trabajo y me dice una persona estudiada, un periodista: ‘Tú hablas muy bien y eres muy elocuente’”, relató con orgullo impresionó al percatarse de lo mucho que ha podido superarse a sí mismo.

Junto al video, Ugás dejó un poderoso mensaje que llamó a la superación constante, especialmente para los más jóvenes.

“Nunca dejen de tratar de superarse. Nunca dejen de tratar de ser mejores. Si tienes un niño en casa, apóyalo y háblale que siempre tiene que tratar de crecer y superarse en la vida y que no escuche malos comentarios, ni a nadie que le diga algo negativo, ni que no puede”, escribió.

“Con la fe, con valor, trabajo e inteligencia, siempre se puede salir de donde estás a un lugar mejor. Sí se puede”, concluyó el deportista.

El gesto de Ugás fue ampliamente aplaudido por sus seguidores, que destacaron su humildad, autenticidad y ejemplo de vida.

