Marco Rubio lleva a Cuba al funeral de Charlie Kirk con inesperada mención

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sorprendió este domingo al mencionar a Cuba durante su emotivo discurso en el multitudinario funeral del líder conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre en una universidad de Utah.

“Yo era escéptico. Le dije: ‘¿Vas a hacer eso en las universidades? ¿Por qué no empiezas por algo más fácil, como la Cuba comunista?’”, recordó Rubio, al evocar una conversación con Kirk sobre sus primeros pasos como activista. Pero rápidamente reconoció su error: “Mi escepticismo resultó ser erróneo”.

La frase, lanzada en un estadio repleto, resonó con fuerza entre muchos cubanos que ven en la isla un terreno complejo para el debate político y la libertad de expresión.

Más de 70,000 personas asistieron al funeral

El funeral, celebrado en el State Farm Stadium de Arizona, reunió a más de 70,000 personas y contó con la presencia de destacadas figuras del movimiento conservador, incluyendo al presidente Donald Trump, quien cerró el acto con un encendido discurso.

Rubio describió a Kirk como “un hombre con una sabiduría que a veces se tarda toda una vida en acumular” y resaltó su audacia para entablar diálogo incluso con sus opositores. “Lo hizo en campus universitarios, en podcast, en shows de televisión… una y otra vez intentó involucrar a aquellos con los que no estaba de acuerdo”, dijo.

Para el alto funcionario, Kirk “hizo más por el diálogo respetuoso que cualquier otra persona viva en Estados Unidos”.

Lo más leído hoy:

La viuda perdona al asesino; Trump pide castigo ejemplar

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue la intervención de Erika Kirk, viuda del influencer, quien sorprendió al perdonar públicamente al asesino de su esposo. “Lo perdono”, declaró, citando a Jesús en la cruz: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

Por su parte, el presidente Trump se mostró implacable: calificó al atacante de “monstruo radicalizado” y exigió un castigo severo. “Era un misionero con un gran propósito... no odiaba a sus oponentes. Yo sí los odio”, dijo sin rodeos, marcando distancia con la filosofía de Kirk.

Un crimen que sacude a Estados Unidos

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado por Tyler Robinson, un joven de 22 años, durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. El crimen ha sido catalogado como un nuevo episodio de violencia política en el país. Días antes del funeral, el Servicio Secreto detuvo a un hombre armado que intentó ingresar al estadio con una pistola y un cuchillo.

En medio de este clima tenso, la mención de Cuba por parte de Rubio vuelve a poner a la isla en el centro del imaginario político estadounidense. Aunque usada como un ejemplo de lo “difícil”, la comparación resalta la vigencia del tema cubano en la narrativa conservadora y el modo en que sigue evocando ideas de censura, autoritarismo y lucha por la libertad.

Preguntas frecuentes sobre el discurso de Marco Rubio en el funeral de Charlie Kirk