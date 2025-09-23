Jimmy Kimmel regresa a la televisión en EE.UU. tras polémica suspensión por comentario sobre Charlie Kirk

Vídeos relacionados:

El programa nocturno Jimmy Kimmel Live! regresará a la pantalla de ABC este martes por la noche, según anunció la cadena, luego de una suspensión de casi una semana tras un controvertido monólogo del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El regreso del show se produce tras días de protestas frente a las oficinas de Disney en Nueva York y California, una carta pública firmada por más de 400 celebridades en apoyo a Kimmel y un amplio debate nacional sobre la libertad de expresión frente a la presión política.

Disney, empresa matriz de ABC, afirmó en un comunicado que suspendió temporalmente el programa “para evitar agravar la situación en un momento delicado para el país” y que, tras conversar con Kimmel, decidieron reanudar la emisión.

Sin embargo, no todas las estaciones afiliadas a ABC transmitirán el programa. El grupo Sinclair, propietario de decenas de canales locales, anunció que sus filiales interrumpirán la emisión de Jimmy Kimmel Live! desde este martes y colocarán noticias en ese horario.

“Estamos evaluando el posible regreso del programa”, dijo un portavoz de Sinclair a CNN. Nexstar, otro gigante del sector, aún no ha confirmado si reanudará la transmisión.

La suspensión inicial del programa ocurrió luego de que Kimmel afirmara en su monólogo que el movimiento MAGA intentaba desvincular al presunto asesino de Charlie Kirk del ideario republicano para obtener ventajas políticas.

La reacción fue inmediata. Brendan Carr, aliado de Donald Trump en la FCC, sugirió públicamente que Kimmel fuera suspendido. Horas después, ABC retiró el programa del aire.

La medida generó fuertes críticas por parte de artistas, organizaciones como la ACLU y PEN America, y líderes demócratas. El gobernador de California, Gavin Newsom, la calificó como “una victoria para la libertad de expresión”, mientras que el senador Chuck Schumer afirmó que se trataba de “luchar contra los abusos de Donald Trump”.

Jimmy Kimmel, quien planea abordar la controversia en su monólogo de esta noche, no ha emitido declaraciones públicas, pero fuentes cercanas al programa aseguraron que el regreso será “con fuerza y sin censura”.

Jimmy Kimmel Live! se transmite de lunes a viernes a las 11:35 p.m. (hora del Este) y da empleo a más de 200 personas.