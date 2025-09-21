La cubana Zulema Iglesias termina fuera del top 10 en Intervisión: Así fue el festival ruso

La cantante cubana Zulema Iglesias Salazar terminó en el puesto 11 del Concurso Internacional de Música “Intervisión 2025”, celebrado en la Live Arena de la capital rusa este sábado.
La victoria, como se aprecia en la transmisión oficial del certamen, fue para Vietnam. Zulema abrió la gala con su tema “Guaguancó”, de su autoría, y había dicho a EFE que estaba “decidida” a ganar el certamen.
El festival, impulsado por el Kremlin como alternativa “de valores tradicionales” a Eurovisión, transcurrió entre vítores del público ruso y constantes proclamas propagandísticas de los presentadores —dos rusos, un indio y un chino—, con mensajes reiterados sobre la multipolaridad.
La representación de Estados Unidos fue cancelada a última hora, según se anunció durante la transmisión.
Antes de las actuaciones, se difundió un mensaje grabado del presidente Vladímir Putin, quien auguró que Intervisión se convertirá en “uno de los concursos más conocidos y estimados en todo el mundo”.
En el recinto estuvo presente el canciller Serguéi Lavrov, quien ofreció una breve entrevista justo tras la actuación de Zulema.
La organización del certamen se concibió tras la expulsión de Rusia de Eurovisión por la guerra en Ucrania, y ha sido presentada como una herramienta de poder blando para contrastar con lo que el Kremlin describe como “valores occidentales degenerados”.
Entre los invitados figuró Joe Lynn Turner (Deep Purple, Rainbow), miembro del jurado, mientras que el artista ruso Shaman proclamó: “Rusia ya ha ganado porque están todos aquí”. Asistentes y figuras invitadas admitieron tener favoritos antes de ver las actuaciones.
En escena, Intervisión mezcló pop moderno y raíces tradicionales con un “carnaval de las culturas” de estética digital, incluidos avatares humanoides hechos con inteligencia artificial que recorrían Moscú.
Varios latinoamericanos apostaron por sus raíces: la colombiana Nidia Góngora dedicó una canción al árbol del mango.
En el cartel participaron países como Bielorrusia, Serbia, Egipto, EAU, India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, entre otros.
La propuesta cubana de Zulema estuvo producida por el argentino Rodrigo Sosa —ganador del Gran Premio Cubadisco 2025—, con arreglos del propio Sosa y del cubano Ángel Toirac.
Pese al arranque en primera posición de la noche y a la apuesta por el guaguancó, la intérprete no logró acercarse al podio.
Originaria de Santiago de Cuba, Iglesias pertenece a los catálogos de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos “Miguel Matamoros” y de Musicuba, de la EGREM.
Con una trayectoria de más de tres décadas, ha grabado seis discos, entre ellos Solo tú, nominado al Cubadisco 2024, y ha compartido escenarios con figuras como Frank Fernández, Beatriz Márquez y Pancho Amat.
Su carrera internacional la ha llevado a España, República Dominicana, Haití y México, donde participó en el Festival de la Cultura Maya y en la reinauguración del Centro Cultural Benny Moré en Ciudad de México.
