Ucrania denuncia que Rusia ha reclutado al menos 20,000 cubanos como mercenarios

Vídeos relacionados:

La inteligencia militar ucraniana (HUR) denunció que Rusia ha reclutado al menos 20,000 ciudadanos cubanos para combatir como mercenarios en la guerra contra Ucrania, una cifra presentada esta semana en una sesión informativa ante miembros del Congreso de Estados Unidos.

Según Andriy Yusov, representante de HUR, Cuba sería el principal origen de combatientes extranjeros al servicio de Moscú.

De acuerdo con los detalles expuestos por Business Insider, a partir de las declaraciones de Yusov, 1,038 cubanos firmaron contratos con el Ejército ruso entre junio de 2023 y febrero de 2024; la edad media ronda los 35 años y el salario mensual ofrecido sería de unos 2,000 dólares.

HUR sostuvo además que al menos 250 permanecieron en el frente tras la expiración de sus contratos y que, con la información disponible, la mortalidad de los extranjeros contratados suele producirse entre los 140 y 150 días después del despliegue.

El organismo ucraniano agregó que existen documentos y listados con nombres, edades, fechas de firma y decesos de reclutas cubanos.

Incluso, un testimonio judicial en Rusia aludiría a una reclutadora que habría intervenido en el alistamiento de 6,000 a 7,000 personas.

Lo más leído hoy:

Funcionarios y legisladores que participaron en el panel exhortaron a considerar medidas punitivas contra el Gobierno de La Habana, al que atribuyen —cuando menos— tolerancia hacia el flujo de combatientes.

El portavoz añadió que al Kremlin le resulta ventajoso recurrir a mercenarios extranjeros, como los cubanos, porque si un foráneo muere no hay que pagar prestaciones sociales ni enfrentar presiones de familiares dentro de Rusia.

Recordó, además, que desde 2022 el gobernante Vladimir Putin ha promulgado leyes que codifican indemnizaciones para heridos y fallecidos, unos costos que, según analistas independientes, suponen una carga significativa para la economía rusa pese a que el Kremlin no publica datos oficiales al respecto.

En paralelo, Yusov situó este reclutamiento dentro de una estrategia más amplia en la que Moscú recurre cada vez más a tropas extranjeras de zonas como Corea del Norte, Oriente Medio y África, mientras ejecuta ataques terrestres frecuentes pero costosos.

El parlamentario ucraniano Maryan Zablotsky mostró documentos que, según dijo, ilustran el tratamiento de los mercenarios cubanos: una lista con datos personales, fechas de firma y de fallecimiento; la petición de una mujer cubana sobre el paradero de su marido y contratos firmados por mujeres cubanas.

La sesión informativa, organizada por los congresistas republicanos del sur de Florida, buscó presionar a la comunidad internacional para que adopte medidas punitivas contra el Gobierno cubano por sus vínculos con el Kremlin.

Tanto legisladores estadounidenses como funcionarios ucranianos acusaron a La Habana de apoyar, al menos implícitamente, el esfuerzo bélico ruso debido al volumen de cubanos incorporados a filas de Moscú.

Desde agosto de 2023 trascendieron los primeros testimonios de jóvenes cubanos que dijeron haber sido engañados con promesas de trabajo en construcción y terminaron movilizados al frente.

Medios y organizaciones han descrito el modus operandi de la captación: anuncios en redes sociales, intermediarios, contratos en Rusia y promesas de salarios, residencia o ciudadanía acelerada tras el servicio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó ese año que había iniciado procedimientos contra un grupo acusado de traficar con sus ciudadanos para reclutarlos con fines bélicos.

No obstante, investigadores consultados consideraron poco probable que una gran red de mercenarios pudiera operar en la isla sin conocimiento del Gobierno.

Preguntas frecuentes sobre el reclutamiento de cubanos por Rusia para la guerra en Ucrania