Turoperadores rusos aseguran que los turistas “no se quejan” de los apagones en Cuba

Turoperadores aluden al funcionamiento de generadores en los hoteles, mientras la población vive sin luz

Turoperadores rusos declararon a medios especializados que no han recibido reclamos de turistas en relación con los cortes de electricidad en la isla, alegando que en la mayoría de los hoteles funcionan con estabilidad los sistemas de generación autónoma que evitan el impacto del colapso eléctrico.

Las declaraciones contrastan con la realidad de los cubanos, que desde hace más de un año enfrentan apagones constantes que alteran la vida cotidiana y que recién se recuperan del más reciente colapso eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La embajada de Rusia en La Habana emitió recomendaciones a los turistas para que mantuvieran cargados sus teléfonos móviles y usaran con moderación las baterías, reconociendo que no hay plazos confirmados para la recuperación del sistema eléctrico.

Entre los operadores consultados, PAC Group aseguró que todo funciona con normalidad en los hoteles y que los generadores han permitido mantener a los clientes sin problemas, aseguró la Asociación de Turoperadores de Rusia, a través de su portal oficial atorus.ru.

Anex destacó que los cortes no suelen afectar a La Habana ni a las zonas de playa, donde se concentra el turismo extranjero, mientras que compañías como “Ruso Ekspress” subrayaron que los establecimientos de mayor categoría disponen de equipos que garantizan electricidad de manera permanente.

De acuerdo con la fuente, directivos de otras agencias admitieron que los cortes de energía son ya una tendencia sostenida en Cuba, pero precisaron que informan previamente a sus clientes para que “ajusten expectativas” antes del viaje.

En sus palabras, el país sigue siendo un destino “atractivo y económico” para los viajeros rusos, aunque en la práctica los cubanos permanecen a oscuras y soportan las consecuencias de un sistema eléctrico colapsado.

El jueves, el Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur) se apresuró a asegurar que, a pesar de la crisis energética, la isla “sigue siendo un destino seguro y confiable” y que los visitantes “podrán disfrutar de su experiencia turística”, gracias a una infraestructura preparada y un “equipo humano dedicado”.

La declaración se unió a otro comunicado difundido el miércoles, en el que el Mintur recalcó que “la mayoría de nuestros hoteles y servicios turísticos disponen de generadores eléctricos y recursos necesarios para operar con normalidad”, garantizando que los apagones no afectarán al sector.

El contraste resulta doloroso cuando se anuncian hoteles con plantas eléctricas y combustible asegurado para mantener a los visitantes en piscinas y habitaciones climatizadas, mientras familias enteras en la isla cocinan con hornos de leña, reciben sirope y mermelada como “alivio” para sus hijos y hacen colas interminables para acceder a agua en medio de la crisis.

No obstante, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), publicados en junio, se registra una notable caída en el número de visitantes extranjeros, sobre todo de turistas rusos, un mercado al que el gobierno ha apostado para resucitar el sector.

Hasta el cierre de junio solo llegaron a la isla 63,708 turistas rusos, lo que supone una contracción significativa (48,999 turistas menos) con respecto al año anterior, en que habían arribado 112,707.

En ese propio mes, una turista rusa relató su amarga experiencia en un hotel cinco estrellas en Varadero. Lo que debía ser un viaje de lujo terminó siendo una pesadilla. “Los grifos goteaban, los secadores no funcionaban y todo estaba sucio. Me sentí estafada”, afirmó.

Denunció también la presencia constante de insectos, comida en mal estado y un servicio hotelero inaceptable. “Tratan a los turistas como cerdos”, dijo con indignación.

Más recientemente, una presunta intoxicación alimentaria masiva de turistas rusos en el hotel cinco estrellas Iberostar Selection Varadero desató una fuerte polémica, tras ser denunciada inicialmente por el canal ruso de Telegram SHOT, y replicada posteriormente por una amplia variedad de

Según el canal SHOT, varios huéspedes rusos alojados en el complejo hotelero comenzaron a presentar síntomas de intoxicación tras consumir mariscos, específicamente camarones a la parrilla y salmón.

Los testimonios de visitantes rusos y de otras nacionalidades coinciden en señalar el deterioro de los hoteles de Cuba, incluso en aquellos que mantienen la categoría de lujo. La falta de mantenimiento, la escasez de alimentos, la deficiente atención al cliente y la escasa higiene son quejas cada vez más comunes.

La inseguridad también ha empezado a preocupar a quienes planean viajes a Cuba. Se han reportado casos de asaltos a turistas rusas en La Habana y robos a extranjeros en otros puntos turísticos del país.

Otros factores como los apagones, la inflación, la escasez de agua potable y la reducción de vuelos que faciliten la conectividad aérea contribuyen a que Cuba pierda atractivo frente a otros destinos del Caribe.

La industria turística cubana, afectada por la caída del arribo de visitantes, los malos servicios de hostelería y la baja competitividad, no logra despegar ni siquiera para sostenerse a sí misma. Lo reconoció el propio ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, al describir 2024 como “el peor momento desde el 11 de septiembre de 2001”.

