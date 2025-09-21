Milenita saca 100 puntos en su primer examen en la escuela de enfermería: "Tengo hasta ganas de llorar"

La creadora de contenido cubana Milenita, celebró emocionada un nuevo logro académico: aprobó con 100 puntos su primer examen en la escuela de enfermería.

“Mi genteee ando súper feliz, hoy tuve la primera prueba en la escuela de enfermería y mi amor, adivina qué... ¡aprobé!, pero no solo aprobé, tú sabes con cuánto... ¡100 puntos!”, compartió con entusiasmo en un video que subió a sus redes.

Aunque siempre muchos la conocen por su carisma en Instagram u TikTok, detrás de cada video y ocurrencia hay una faceta sacrificada y dedicada. “¿Pero Milena qué tú estás haciendo? Estudiando mucho, literalmente me pasé el fin de semana estudiando, sin salir a ningún lado, la semana entera estudiando, ha sido muy sacrificado ese 100”, explicó.

Además, destacó la dificultad añadida de estudiar en un idioma distinto al suyo: “Esta escuela es en inglés por completo. Es también difícil a la hora de yo hacer la prueba porque a veces hay palabras que no entiendo bien”, confesó.

La alegría del momento fue tal que no pudo contener la emoción. “Es que tengo hasta ganas de llorar. Ya me voy para la casa a darle la noticia al Puti. ¡Estoy feliz!”, dijo entre risas con la expectativa de compartir la noticia con su pareja.

Sus seguidores no tardaron en felicitarla y aplaudir su esfuerzo, reconociendo no solo su gracia natural para entretener, sino también su compromiso con salir adelante y formarse en una carrera tan importante como la enfermería.

