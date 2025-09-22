Adrián Morejón rompe récord histórico y es el relevista cubano con más victorias en una temporada de MLB

Vídeos relacionados:

El lanzador zurdo Adrián Morejón hizo historia al convertirse en el relevista cubano con más victorias en una temporada de Grandes Ligas, al superar una marca que llevaba vigente desde 1967.

Con apenas 26 años, Morejón, de los Padres de San Diego, arribó a 13 éxitos y rompió el empate con su compatriota Minnie Rojas (12), de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

Asimismo, según el comunicador, el lanzallamas no solo escribió una nueva página para el béisbol cubano, sino que también se colocó en la élite de la liga: es el relevista con más triunfos en una campaña de MLB desde 1986, cuando Mark Eichhorn y Roger McDowell alcanzaron 14 cada uno.

Un hito para el pitcheo cubano

El desempeño de Morejón lo confirma como uno de los brazos más valiosos de esta temporada, capaz de ofrecer consistencia y resultados desde el bullpen. Su récord refuerza la presencia cubana en las Grandes Ligas y lo proyecta como referente de una nueva generación de lanzadores antillanos.

