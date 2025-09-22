Adrián Morejón rompe récord histórico y es el relevista cubano con más victorias en una temporada de MLB

Vídeos relacionados:
El lanzador zurdo Adrián Morejón hizo historia al convertirse en el relevista cubano con más victorias en una temporada de Grandes Ligas, al superar una marca que llevaba vigente desde 1967.
Con apenas 26 años, Morejón, de los Padres de San Diego, arribó a 13 éxitos y rompió el empate con su compatriota Minnie Rojas (12), de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.
Asimismo, según el comunicador, el lanzallamas no solo escribió una nueva página para el béisbol cubano, sino que también se colocó en la élite de la liga: es el relevista con más triunfos en una campaña de MLB desde 1986, cuando Mark Eichhorn y Roger McDowell alcanzaron 14 cada uno.
Un hito para el pitcheo cubano
El desempeño de Morejón lo confirma como uno de los brazos más valiosos de esta temporada, capaz de ofrecer consistencia y resultados desde el bullpen. Su récord refuerza la presencia cubana en las Grandes Ligas y lo proyecta como referente de una nueva generación de lanzadores antillanos.
Preguntas frecuentes sobre el récord histórico de Adrián Morejón en la MLB
¿Cuál es el récord que ha logrado Adrián Morejón en la MLB?
Adrián Morejón se convirtió en el relevista cubano con más victorias en una temporada de MLB. Con 13 triunfos, superó la marca de 12 victorias establecida por Minnie Rojas en 1967. Además, es el relevista con más triunfos en una sola campaña desde 1986 en la liga, situándose en la élite del béisbol actual.
¿Qué impacto tiene el logro de Morejón en el béisbol cubano?
El desempeño de Morejón no solo refuerza la presencia cubana en la MLB, sino que también lo proyecta como un referente de la nueva generación de lanzadores antillanos. Su récord es un hito para el pitcheo cubano y destaca el talento emergente de la isla en el deporte profesional más exigente del mundo.
¿Cómo ha sido la temporada 2025 para Adrián Morejón en términos de efectividad?
Adrián Morejón ha mantenido un promedio de carreras limpias (ERA) inferior a 2.00 durante buena parte de la temporada 2025. Este rendimiento excepcional lo ha colocado como uno de los relevistas más efectivos en la MLB, contribuyendo de manera crucial al éxito de los Padres de San Diego.
¿Cuáles han sido algunos de los momentos destacados de Morejón en la temporada 2025?
Uno de los momentos más destacados de Morejón en la temporada 2025 fue su participación en el Juego de Estrellas de la MLB, donde fue seleccionado como reemplazo y se convirtió en el primer relevista cubano con 7 victorias antes del evento. Además, acumuló una racha de 20.2 innings consecutivos sin permitir carreras, demostrando su dominio en el montículo.
