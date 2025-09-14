Yariel Rodríguez mantiene su dominio en MLB con los Azulejos de Toronto

Vídeos relacionados:

El lanzador cubano Yariel Rodríguez sigue consolidándose como una de las piezas más efectivas del pitcheo de los Azulejos de Toronto en la temporada 2025 de Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

En su más reciente salida, el derecho, oriundo de Camagüey, trabajó de relevo sin dificultades para hilvanar 6.2 entradas sin permitir carreras, confirmando la solidez que ha mostrado en sus últimas presentaciones, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

Números de la temporada

Hasta el momento, Rodríguez acumula ya 67.2 innings lanzados, con una efectividad de 3.02 ERA, 61 ponches y un WHIP de 1.09, estadísticas que lo colocan como uno de los serpentineros más confiables en la rotación canadiense.

Cubano en ascenso

El pitcher, que dio el salto a MLB tras su paso por la liga japonesa, ya está demostrando capacidad de adaptación y consistencia en un nivel de máxima exigencia.

Sin dudas, su desempeño mantiene la atención de la afición cubana y de los seguidores de Toronto, que lo ven como un factor clave en las aspiraciones del equipo esta campaña.

