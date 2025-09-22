La Casa Blanca confirma que recibió una carta de Maduro con “muchas mentiras”

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca confirmó este lunes que recibió una carta del gobernante venezolano Nicolás Maduro en la que este se dice abierto al diálogo, pero cuya lectura, según la portavoz Karoline Leavitt, está plagada de “muchas mentiras”.

“Francamente, creo que había muchas falsedades que Maduro repitió en esa carta, y la posición de la administración no ha cambiado: seguimos viendo al régimen de Maduro como ilegítimo”, afirmó Leavitt en rueda de prensa, citada por la agencia EFE.

La vocera recordó además que el presidente de Estados Unidos “ha mostrado disposición a usar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales que provienen del régimen venezolano hacia nuestro país”.

La carta de Maduro: “fake news” y acusaciones contra Colombia

La misiva enviada por Maduro al presidente Donald Trump fue difundida por medios oficiales en Caracas y buscó desmontar lo que calificó repetidamente como “fake news” sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico. El gobernante venezolano llegó a utilizar el término hasta cinco veces, apropiándose de la expresión popularizada por el propio Trump.

En el texto, Maduro responsabilizó directamente a Colombia y al gobierno de Gustavo Petro de ser “el verdadero epicentro del narcotráfico en la región”. Para sustentar su tesis, aseguró que el 87% de la cocaína producida en el país vecino sale por el Pacífico, mientras que apenas un 5% cruza por territorio venezolano.

El mandatario chavista afirmó además que Venezuela ha “neutralizado 402 aeronaves” vinculadas al transporte de drogas en lo que va de año y que ha incautado más del 70% de los cargamentos que intentaron cruzar la frontera común.

Tensión militar y golpe a un aliado

La carta llega en medio de una creciente tensión militar en el Caribe, donde Washington ha reforzado su despliegue con destructores, submarinos nucleares y aviones F-35, bajo el argumento de combatir al llamado “Cártel de los Soles”, que Estados Unidos asegura es dirigido por Maduro.

Las acusaciones contra Colombia sorprenden además por el contexto político. Petro ha sido uno de los pocos presidentes latinoamericanos en defender abiertamente al régimen chavista, incluso negando la existencia del Cártel de los Soles. Su respaldo le costó críticas en el Congreso estadounidense, donde legisladores lo acusaron de “colaborar con un cartel de narcoterrorismo”.

El giro de Maduro, apuntando a Bogotá como responsable del narcotráfico regional, es visto por analistas como un golpe bajo a su principal aliado y una señal de aislamiento internacional.

“Presidente, espero que podamos juntos derrotar estas fake news que enturbian una relación que tiene que ser histórica y pacífica, como siempre visualizó nuestro Libertador Simón Bolívar”, escribió Maduro en el cierre de su carta a Trump.

Mientras tanto, la Casa Blanca ya dejó claro que no compró el relato: ve al régimen chavista como ilegítimo y lo acusa de inundar con drogas mortales a Estados Unidos.

