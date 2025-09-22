Donald Trump ridiculiza a la milicia venezolana: “Una amenaza muy grave”

El presidente de EE. UU. ha hecho mofa de un video de la milicia del régimen venezolano en redes donde una mujer obesa participa de ejercicios militares.

“ALTO SECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana entrenándose. ¡Una amenaza muy grave!”, escribió el presidente en su red Truth Social, reposteando el video que ya se había vuelto viral en las redes.

TS / Donald Trump

Luego de los movimientos militares de EE. UU. en el Caribe y de las amenazas a Maduro, el régimen venezolano activó, desde finales de agosto, el reclutamiento masivo de la Milicia Bolivariana en todo el país.

La Milicia Bolivariana, creada en 2008 por Hugo Chávez y consolidada por Maduro, ha sido criticada por la oposición y organizaciones de derechos humanos, que la acusan de servir como brazo de control social y político en las comunidades, más allá de funciones estrictamente militares.

El chavismo busca reforzar a una fuerza que, según cifras oficiales, cuenta ya con más de 4 millones de integrantes y que opera de manera paralela a las instituciones castrenses tradicionales; en un momento marcado por la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

Maduro envía carta a Trump

Este lunes La Casa Blanca confirmó que recibió una carta del gobernante venezolano Nicolás Maduro en la que este se dice abierto al diálogo, pero cuya lectura, según la portavoz Karoline Leavitt, está plagada de “muchas mentiras”.

“Francamente, creo que había muchas falsedades que Maduro repitió en esa carta, y la posición de la administración no ha cambiado: seguimos viendo al régimen de Maduro como ilegítimo”, afirmó Leavitt en rueda de prensa.

La vocera recordó además que el presidente de Estados Unidos “ha mostrado disposición a usar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales que provienen del régimen venezolano hacia nuestro país”.

La misiva enviada por Maduro al presidente Donald Trump fue difundida por medios oficiales en Caracas y buscó desmontar lo que calificó repetidamente como “fake news” sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico. El gobernante venezolano llegó a utilizar el término hasta cinco veces, apropiándose de la expresión popularizada por el propio Trump.

En el texto, Maduro responsabilizó directamente a Colombia y al gobierno de Gustavo Petro de ser “el verdadero epicentro del narcotráfico en la región”. Para sustentar su tesis, aseguró que el 87% de la cocaína producida en el país vecino sale por el Pacífico, mientras que apenas un 5% cruza por territorio venezolano.

El mandatario chavista afirmó además que Venezuela ha “neutralizado 402 aeronaves” vinculadas al transporte de drogas en lo que va de año y que ha incautado más del 70% de los cargamentos que intentaron cruzar la frontera común.

