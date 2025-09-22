Cierran estacionamiento del hospital de Hialeah por fallas en la estructura

Vídeos relacionados:

El estacionamiento del hospital de Hialeah fue clausurado y quedará condenado a la demolición después de que las autoridades de la ciudad lo catalogaran como una estructura insegura.

La decisión se tomó luego de que residentes, preocupados por su seguridad, denunciaran ante Telemundo 51 el grave deterioro del edificio.

La investigación corroboró la veracidad de las quejas.

Una simple ojeada reveló las condiciones del inmueble: concreto corroído, tuberías rotas, barras de soporte expuestas y decenas de estructuras temporales que llevaban casi tres años sosteniendo la instalación.

El mismo día en que el equipo de Telemundo 51 contactó al propietario con imágenes del daño, el estacionamiento aún estaba en uso y repleto de vehículos.

Horas después, fue cerrado oficialmente por el Departamento de Códigos de la ciudad, que colocó un cartel describiendo la construcción como "insegura".

Años de abandono y advertencias ignoradas

Vecinos y usuarios venían alertando sobre el estado del edificio.

"El estacionamiento estaba malito, mucha gente quejándose de la estructura, pintura, el agua cayendo", relató Erick Martínez, quien trabaja en un lavado de autos aledaño.

"Trataron de asegurarlo a un cierto punto pero ya llegó el tiempo de que tengan que remodelar", agregó.

Pacientes y familiares aseguran que el edificio se ha ido deteriorando año tras año y hasta el momento la única respuesta ha sido apuntalarlo.

Reparaciones inconclusas y bancarrota de los administradores

Los soportes temporales fueron colocados en 2022 por la constructora PEAK CM. Un año después, la empresa propuso a Steward Health Care -entonces administradores del hospital- una inversión de 3 millones de dólares para reparaciones definitivas.

La propuesta nunca fue aprobada. En 2024, Steward se declaró en bancarrota y la estructura quedó abandonada sin mantenimiento.

Según Jerry Davis, presidente de PEAK CM, cuando su compañía perdió el control del inmueble se notificó a la ciudad y a la propia Steward Health Care.

Por su parte, el Departamento de Construcción de Hialeah confirmó en un comunicado que durante meses intentaron que los propietarios realizaran cambios estructurales.

La última inspección reveló daños severos en piezas esenciales, lo que llevó a declarar el inmueble "condenado por alto riesgo".

Demolición y alternativas

La compañía propietaria, Medical Properties Trust (MPT), reconoció los problemas heredados del abandono y anunció que el edificio será demolido para dar paso a un nuevo estacionamiento.

Mientras tanto, garantizarán espacios alternativos y transporte en autobús para pacientes y visitantes.

El hospital, ubicado en 651 E 25th St., abrió en 1951 y cuenta con 378 camas de cuidados intensivos, atendiendo desde hace más de siete décadas a la comunidad de Hialeah.

Para muchos, el cierre del parqueo no fue sorpresa: "El lugar estaba bastante deteriorado", afirmó una paciente.

La clausura confirma lo que durante años se temía: la infraestructura dejó de ser segura y la ciudad no tuvo otra opción que intervenir.

