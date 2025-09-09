Se presenta en corte cubana acusada de complicidad en asesinato ocurrido en Hialeah

Vídeos relacionados:

Ariely Álvarez Cabrera, de 27 años, compareció este lunes ante una corte del sur de Florida tras ser extraditada desde México por su presunta implicación en el asesinato del cubano Daylon Fleitas González, ocurrido el pasado 7 de agosto en el condado de Miami-Dade.

La acusada enfrenta dos cargos graves: complicidad en asesinato y manipulación de evidencias, con una fianza total fijada en 200,000 dólares —100 mil por cada cargo—, informó en su página de Facebook el periodista Javier Díaz de Univisión Noticias.

Actualmente la mujer se encuentra recluida en una prisión del condado de Broward mientras avanza el proceso judicial; pero se prevé que sea trasladada a Miami, donde ocurrió el crimen.

Álvarez Cabrera fue detenida en territorio mexicano, adonde habría huido junto a su pareja, Alfredo Carballo González, y su hijo de cinco meses.

Las autoridades confirmaron que el menor fue rescatado sano y salvo y se encuentra bajo la custodia de servicios de protección infantil en Florida.

Carballo González, de 32 años, sigue prófugo y es el principal sospechoso del crimen. Se le considera armado y peligroso, y las autoridades piden a la ciudadanía que colabore con cualquier información sobre su paradero llamando de forma anónima al 305-471-TIPS (8477).

El cuerpo de Daylon Fleitas, residente en Hialeah, fue hallado el 9 de agosto dentro de un contenedor de reciclaje en una zona boscosa del noroeste de Miami-Dade. Según las investigaciones, Fleitas fue asesinado tras una reunión con Carballo presuntamente relacionada con una deuda de 10,000 dólares.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Carballo arrastró el cuerpo de la víctima hasta el contenedor y lo introdujo en el vehículo. Un segundo automóvil, vinculado a Álvarez Cabrera, lo siguió al abandonar el lugar. Fleitas presentaba múltiples heridas de arma blanca.

El caso ha sido considerado uno de los crímenes más perturbadores del año en el sur de la Florida y continúa abierto.

