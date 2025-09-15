Celebran centenario de Hialeah con conciertos y espectáculo de pirotecnia

La ciudad de Hialeah, una de las más emblemáticas y pobladas del sur de Florida, celebró este sábado su centenario con una jornada llena de música, alegría y fuegos artificiales en el Milander Park.

Residentes y visitantes se dieron cita para conmemorar los cien años de historia de la “Ciudad que Progresa”. La celebración fue organizada por la Comisión del Centenario y respaldada por la nueva alcaldesa interina Jacqueline García-Roves.

El festejo de este sábado incluyó un espectáculo musical con agrupaciones de varios géneros, desde el country hasta el estilo libre, con presentaciones de Ricky Válido, las Celia Cruz Allstars junto a Lena Burke, y un cierre vibrante a cargo del popular dúo cubano Gente de Zona.

La lluvia amenazó con empañar los festejos, pero los organizadores y los artistas confirmaron que las puertas del evento estaban abiertas y con entrada gratuita para toda la comunidad, para celebrar juntos el Centenario de la Ciudad de Hialeah.

El evento culminó con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Hialeah, poniendo el broche de oro a una noche calificada por muchos como “la fiesta del siglo”.

Una ciudad con raíces profundas

Hialeah fue oficialmente incorporada como ciudad en 1925, pero su historia se remonta a décadas anteriores, cuando pioneros como James H. Bright y el aviador Glenn Curtiss vieron potencial en la extensa pradera que describieron como “Hialeah”, palabra de origen muskogee que significa “pradera bonita”.

Bright, ganadero de Misuri, y Curtiss, conocido como “el hombre más rápido del mundo” por sus récords de aviación, desarrollaron juntos vastas zonas del oeste del condado de Miami-Dade, fundando además otras localidades como Miami Springs y Opa-Locka.

La primera alcaldesa llega en un año histórico

El centenario coincide con un hito político en la ciudad: la designación de Jacqueline García-Roves como la primera mujer en ocupar la alcaldía de Hialeah desde su fundación.

García-Roves, hija de inmigrantes cubanos y actual presidenta del concejo municipal, asumió el cargo tras la renuncia del exalcalde Esteban Bovo.

“Esta ciudad es mi vida. Aquí nací, crecí y estoy criando a mis hijos”, expresó emocionada tras su nombramiento. Su liderazgo durante los festejos del centenario ha sido recibido con entusiasmo por la comunidad.

Hialeah es la segunda ciudad más grande del condado Miami-Dade y cuenta con un presupuesto municipal de 485 millones de dólares. Su legado hispano, y particularmente cubano, se refleja en cada rincón de sus calles, comercios y tradiciones.

La celebración del centenario no culmina con esta fiesta. Se espera una serie de actividades durante todo el año, en las que los residentes podrán seguir conmemorando un siglo de historia, cultura y comunidad.

