Hialeah aprueba medida que reduce las facturas de agua y alcantarillado

En una votación histórica, el Consejo de la Ciudad de Hialeah aprobó la eliminación definitiva del cargo de franquicia aplicado a las facturas de agua y alcantarillado, un recargo que por años encareció los pagos de los hogares locales.
La medida fue adoptada el martes tras una audiencia pública y entrará en vigor de inmediato, con un impacto en la próxima factura bimestral de los residentes.
El cambio significa que la ciudad dejará de recaudar 3.7 millones de dólares anuales, dinero que hasta ahora iba directo al fondo general.
En su lugar, esos recursos permanecerán en los bolsillos de los contribuyentes.
Según los cálculos oficiales, el alivio será en promedio de 61 dólares por hogar al año, aunque la cifra dependerá del consumo de cada familia.
Según reporta Telemundo 51, la administración municipal explicó que, para un hogar con un gasto de 250 dólares bimestrales en agua y alcantarillado, la reducción se traducirá en un ahorro de 10 dólares cada ciclo, es decir, 60 dólares anuales.
Para quienes consumen menos, por ejemplo alrededor de 150 dólares cada dos meses, el beneficio será de 6 dólares por ciclo, equivalente a 36 dólares al año.
El cargo de franquicia fue durante años un porcentaje adicional que la ciudad añadía sobre las facturas del agua y el alcantarillado, una recaudación que podía activarse o suspenderse según las necesidades presupuestarias.
Aunque en años recientes se había reducido hasta el 4 %, no fue sino hasta ahora que quedó totalmente eliminado.
La decisión llega en plena semana de debates presupuestarios y en un contexto de fuertes discusiones sobre los impuestos a la propiedad, otro de los temas sensibles para los residentes de Hialeah.
Mientras este alivio llega de forma inmediata y tangible en la factura del agua, el próximo jueves se abordará en el consejo la polémica sobre cuánto se pagará en tributos inmobiliarios en el nuevo año fiscal.
Con la eliminación del cargo de franquicia, Hialeah envía una señal de alivio directo a los contribuyentes, aunque la discusión sobre el peso de otros impuestos continúa abierta.
En agosto pasado, trascendió que Hialeah aplicaría un aumento en el costo del agua potable y el servicio de alcantarillado de entre un 15 % y un 17 % a partir del próximo año fiscal.
Durante una sesión del Concejo Municipal, la directora financiera Ruth Ruby explicó que el incremento respondía a un ajuste tarifario impuesto por el condado de Miami-Dade, necesario para cubrir los costos operativos del sistema local de agua y alcantarillado.
La alcaldesa Jacqueline García-Roves, quien asumió el cargo en abril, había dicho antes que "el agua es una de las prioridades más grandes. A ver de qué forma se puede ayudar a los residentes para que el agua le baje", según citó Telemundo 51.
Preguntas frecuentes sobre la eliminación de la tarifa de agua y alcantarillado en Hialeah
¿Por qué se ha eliminado la tarifa de agua y alcantarillado en Hialeah?
La tarifa de franquicia de agua y alcantarillado fue eliminada para aliviar la carga financiera de los residentes de Hialeah. La medida busca dejar de recaudar 3.7 millones de dólares al año, permitiendo que este dinero permanezca en los bolsillos de los contribuyentes. Esto se traduce en un ahorro promedio de 61 dólares por hogar al año, dependiendo del consumo de agua de cada familia.
¿Cómo afectará la eliminación de esta tarifa a los residentes de Hialeah?
Con la eliminación de la tarifa, los residentes de Hialeah experimentarán un ahorro directo en sus facturas de agua y alcantarillado. Por ejemplo, un hogar con un gasto de 250 dólares bimestrales verá una reducción de 10 dólares por ciclo. Esta decisión llega en un momento crucial, ya que los residentes enfrentan un contexto de debates sobre impuestos a la propiedad y ajustes tarifarios futuros.
¿Qué impacto tendrá la eliminación del cargo de franquicia en el presupuesto de Hialeah?
El cargo de franquicia representaba 3.7 millones de dólares anuales para el fondo general de Hialeah. Con su eliminación, estos recursos ya no ingresarán a las arcas municipales, pero se espera que la medida genere un alivio económico para los residentes, quienes podrán disponer de más dinero para otras necesidades.
¿A qué se deben los ajustes tarifarios en el agua que se esperan en Hialeah?
Los ajustes tarifarios en el costo del agua que se esperan a partir del próximo año fiscal en Hialeah se deben a un ajuste tarifario impuesto por el condado de Miami-Dade para cubrir los costos operativos del sistema local de agua y alcantarillado. Se anticipa un incremento de entre un 15 % y un 17 % en las facturas mensuales, lo que se produce en un contexto de descontento ciudadano por las tarifas consideradas excesivas.
