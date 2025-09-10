Hialeah aprueba medida que reduce las facturas de agua y alcantarillado

Vídeos relacionados:

En una votación histórica, el Consejo de la Ciudad de Hialeah aprobó la eliminación definitiva del cargo de franquicia aplicado a las facturas de agua y alcantarillado, un recargo que por años encareció los pagos de los hogares locales.

La medida fue adoptada el martes tras una audiencia pública y entrará en vigor de inmediato, con un impacto en la próxima factura bimestral de los residentes.

El cambio significa que la ciudad dejará de recaudar 3.7 millones de dólares anuales, dinero que hasta ahora iba directo al fondo general.

En su lugar, esos recursos permanecerán en los bolsillos de los contribuyentes.

Según los cálculos oficiales, el alivio será en promedio de 61 dólares por hogar al año, aunque la cifra dependerá del consumo de cada familia.

Según reporta Telemundo 51, la administración municipal explicó que, para un hogar con un gasto de 250 dólares bimestrales en agua y alcantarillado, la reducción se traducirá en un ahorro de 10 dólares cada ciclo, es decir, 60 dólares anuales.

Para quienes consumen menos, por ejemplo alrededor de 150 dólares cada dos meses, el beneficio será de 6 dólares por ciclo, equivalente a 36 dólares al año.

El cargo de franquicia fue durante años un porcentaje adicional que la ciudad añadía sobre las facturas del agua y el alcantarillado, una recaudación que podía activarse o suspenderse según las necesidades presupuestarias.

Aunque en años recientes se había reducido hasta el 4 %, no fue sino hasta ahora que quedó totalmente eliminado.

La decisión llega en plena semana de debates presupuestarios y en un contexto de fuertes discusiones sobre los impuestos a la propiedad, otro de los temas sensibles para los residentes de Hialeah.

Mientras este alivio llega de forma inmediata y tangible en la factura del agua, el próximo jueves se abordará en el consejo la polémica sobre cuánto se pagará en tributos inmobiliarios en el nuevo año fiscal.

Con la eliminación del cargo de franquicia, Hialeah envía una señal de alivio directo a los contribuyentes, aunque la discusión sobre el peso de otros impuestos continúa abierta.

En agosto pasado, trascendió que Hialeah aplicaría un aumento en el costo del agua potable y el servicio de alcantarillado de entre un 15 % y un 17 % a partir del próximo año fiscal.

Durante una sesión del Concejo Municipal, la directora financiera Ruth Ruby explicó que el incremento respondía a un ajuste tarifario impuesto por el condado de Miami-Dade, necesario para cubrir los costos operativos del sistema local de agua y alcantarillado.

La alcaldesa Jacqueline García-Roves, quien asumió el cargo en abril, había dicho antes que "el agua es una de las prioridades más grandes. A ver de qué forma se puede ayudar a los residentes para que el agua le baje", según citó Telemundo 51.

Preguntas frecuentes sobre la eliminación de la tarifa de agua y alcantarillado en Hialeah