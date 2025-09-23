Díaz-Canel denuncia hambre y enfermedades sin atención médica en Gaza

Vídeos relacionados:
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel denunció este lunes que en Gaza la población civil muere de “hambre y enfermedades sin atención médica”, al tiempo que acusó a Israel de genocidio.
El mandatario utilizó la red social X para su enésima protesta ante tal situación; sin embargo, en la propia Cuba se multiplican los decesos por desnutrición y falta de recursos sanitarios, un drama que el régimen evita reconocer públicamente.
En un informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), se reveló que entre 2022 y 2023 las muertes asociadas a la desnutrición aumentaron un 74.4%, pasando de 43 a 75 fallecidos, lo que convierte al hambre en la vigésima causa de muerte en la isla.
La mayoría fueron hombres (53), aunque también aumentó el número de mujeres (22). Estos datos se corresponden con los rangos E40 a E46 de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, que abarcan casos de hambre extrema como kwashiorkor y marasmo.
Niños y ancianos, los más golpeados
El impacto de la crisis alimentaria se refleja sobre todo en los sectores más vulnerables. Por primera vez, Unicef incluyó a Cuba en su informe sobre pobreza alimentaria infantil, alertando que menos del 10% de los niños cubanos tienen acceso a alimentos básicos como frutas, verduras, carne o pescado. La tercera edad también sufre las consecuencias de la precariedad alimentaria y la ausencia de suplementos nutricionales.
Doble rasero del régimen
Mientras en Cuba miles de pacientes no reciben el tratamiento adecuado por la escasez de medicamentos y muchas familias apelan a visas humanitarias para salvar la vida de sus hijos, el oficialismo centra su discurso en el sufrimiento en Gaza y utiliza escenarios públicos, como el concierto de Silvio Rodríguez en la escalinata universitaria, para gritar “Libertad” únicamente para Palestina.
Lo más leído hoy:
El contraste expone la doble moral del régimen, que denuncia las carencias en otros países pero calla frente a la tragedia cotidiana que golpea a su propia población.
Preguntas frecuentes sobre la situación en Cuba y la postura de Díaz-Canel
¿Cuál es la postura de Díaz-Canel sobre la crisis en Gaza?
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel denunció la situación en Gaza, acusando a Israel de genocidio, y señalando que la población civil sufre de hambre y enfermedades sin atención médica. Sin embargo, esta postura contrasta con la situación en Cuba, donde también hay un aumento de muertes por desnutrición y falta de recursos sanitarios.
¿Cómo es la situación de la desnutrición en Cuba?
En Cuba, la desnutrición se ha convertido en un problema grave, con un aumento del 74.4% en las muertes relacionadas con esta causa entre 2022 y 2023. La inseguridad alimentaria afecta especialmente a niños y ancianos, con menos del 10% de los niños cubanos teniendo acceso a alimentos básicos como frutas, verduras, carne o pescado.
¿Por qué se critica al gobierno cubano en relación a la crisis alimentaria?
El gobierno cubano es criticado por desviar la atención hacia problemas internacionales mientras ignora la crisis alimentaria interna. La escasez de alimentos, la inflación y el colapso de servicios básicos son problemas graves, pero el régimen prefiere culpar a factores externos como el embargo estadounidense en lugar de asumir responsabilidades internas.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la población cubana?
La crisis eléctrica en Cuba ha provocado apagones prolongados que afectan la vida cotidiana, comprometiendo el acceso al agua y la conservación de alimentos. Estos apagones empeoran la calidad de vida de las familias, especialmente de los niños, y generan ansiedad y desnutrición.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.