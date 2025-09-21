Díaz-Canel y Marrero Cruz se pronuncian tras fallecimiento de secretaria del PCC en Cruces y su chofer

Vídeos relacionados:

El gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz expresaron este domingo sus condolencias por la muerte de Diomisley Llerena Suárez, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista en Cruces, provincia de Cienfuegos, fallecida el sábado en un accidente de tránsito junto a su chofer, Efrén Delgado.

Díaz-Canel calificó a Llerena como una “revolucionaria incansable, siempre en la vanguardia de nuestra organización”, sin hacer referencia al conductor que también perdió la vida.

Marrero Cruz, en cambio, sí incluyó en su mensaje a ambas víctimas: “Expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos de la compañera Diomisley Llerena Suárez (…) y del chofer que la acompañaba, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito”.

Otros dirigentes del régimen también se pronunciaron. El secretario de Organización del PCC, Roberto Morales Ojeda, la describió como una “combatiente de primera fila, fiel al Partido y a la Revolución, con la estirpe de Mariana y Vilma”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, trasladó sus condolencias a familiares, amigos y militantes.

Contexto del accidente

El siniestro ocurrió en las cercanías de Paradero de Camarones, alrededor de las 6:20 pm del sábado, según confirmó el Buró Provincial del PCC en Cienfuegos y medios locales como Perlavisión. La nota oficial solo informó sobre la pérdida de ambos ocupantes, sin precisar las causas del hecho.

Lo más leído hoy:

El primer secretario del PCC en la provincia, Armando Carranza Valladares, recordó en redes sociales la trayectoria de Llerena Suárez, que comenzó en la Unión de Jóvenes Comunistas y pasó al trabajo profesional en el Partido en 2012.

Aunque la versión oficial evitó dar detalles, la página La Tijera citó testigos que aseguran que el vehículo oficial circulaba a unos 150 km/h pese a la intensa lluvia en la zona, lo que habría provocado el fatal desenlace. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades, que mantienen abierta la investigación.

Preguntas frecuentes sobre el accidente en Cienfuegos que cobró la vida de la secretaria del PCC en Cruces