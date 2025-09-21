¡Ver para creer! Los CDR entregan Premio del Barrio a la CTE Guiteras

Vídeos relacionados:
La propaganda oficial transcurre por un camino paralelo a la realidad como lo prueba el Premio del Barrio otorgado este sábado por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) nada menos que a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras.
Entregado durante una ceremonia en Matanzas, el premio “reconoce el esfuerzo y las acciones desarrolladas para sostener la generación eléctrica en el país, a pesar de los retos que enfrenta el sector energético”, se lee en el reporte de la prensa oficialista.
El galardón, otorgado por el Secretariado Nacional de los CDR, reconoce “el pensamiento colectivo y la activa participación de sus trabajadores en la dirección y gestión de los procesos productivos”.
Por si fuera poco, el colectivo de la Guiteras recibió además “la condición de Destacado Nacional en la Emulación Socialista” por los resultados alcanzados en el 2024.
En el acto no faltó el exespía y Coordinador Nacional de la organización de vigilancia Gerardo Hernández Nordelo
Los CDR entregarán 50 Premios del Barrio como parte de las actividades por su aniversario 65.
Díaz-Canel también en la Guiteras
Este sábado, también el gobernante Miguel Díaz-Canel visitó la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras —el bloque unitario más eficiente del país— para “chequear” el programa de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Según trascendió en los medios oficialistas, la planta aporta 226 MW en estos momentos, limitada por una bomba de alimentación y un alto consumo de agua; la prioridad, dijeron, es mantener la generación hasta una reparación “capital” prevista para diciembre que se extenderá por 180 días. Tras ese proceso, la unidad aspiraría a generar 315 MW.
La visita forma parte de un recorrido por termoeléctricas iniciado por el gobernante del régimen para evaluar, junto a directivos y trabajadores, la "recuperación de capacidades" de generación del SEN.
"Es muy estimulante visitar esta emblemática termoeléctrica, y apreciar el compromiso y responsabilidad de su colectivo de trabajadores para recuperar las capacidades generación de la planta y contribuir a la necesaria e imperiosa estabilización del SEN”, dijo el representante del régimen, en medio de un crítico panorama electroenergético en el país.
Díaz-Canel insistió en que el mantenimiento capital es “inaplazable” y pidió “prepararlo bien, con calidad”, mientras se “recuperan capacidades” para aminorar el impacto de la futura salida por reparaciones.
Durante el diálogo en la Guiteras se informó, además, sobre medidas de "apoyo" a los trabajadores, como aumento salarial, entrega de alimentos y artículos de aseo, atención médica especializada y otros incentivos para el personal, con el fin de sostener la operación hasta la intervención mayor.
Otro fin de semana de apagones
Cuba entra en otro fin de semana marcado por apagones masivos e ininterrumpidos, con un déficit de generación eléctrica que este sábado supera los 1,800 megawatts (MW), según informó la Unión Eléctrica (UNE).
En su parte oficial, la empresa reconoció que el servicio estuvo afectado durante las 24 horas del viernes y se prolongó hasta la madrugada de este sábado.
Para la noche, el consumo se dispara; en ese horario pico, la demanda podría alcanzar los 3,500 MW, mientras la disponibilidad apenas llegaría a 1,775 MW, con lo cual el déficit rondaría los 1,725 MW y las afectaciones se extenderían hasta los 1,795 MW.
Preguntas frecuentes sobre la situación energética en Cuba y la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras
¿Qué es el Premio del Barrio otorgado a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras?
El Premio del Barrio es un reconocimiento otorgado por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba. En este caso, fue entregado a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras por su esfuerzo y acciones para sostener la generación eléctrica en el país, a pesar de los retos que enfrenta el sector energético. Sin embargo, este reconocimiento contrasta con la realidad de constantes apagones y problemas técnicos en la planta.
¿Cuál es el estado actual de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras?
La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras está operando con limitaciones significativas, actualmente generando 226 MW, muy por debajo de su capacidad óptima. Está prevista una reparación capital para diciembre, que se extenderá por 180 días con el objetivo de mejorar su capacidad de generación hasta 315 MW. Sin embargo, la planta ha experimentado paradas frecuentes y problemas técnicos, reflejando la fragilidad del sistema eléctrico cubano.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para abordar la crisis energética?
El gobierno cubano ha reconocido la gravedad de la crisis energética, con apagones masivos y un déficit de generación eléctrica que supera los 1,800 MW. Entre las medidas adoptadas se incluyen aumentos salariales y entrega de alimentos a los trabajadores de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, así como un recorrido por termoeléctricas por parte de Miguel Díaz-Canel para evaluar la recuperación de capacidades del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). No obstante, estas acciones parecen insuficientes ante un sistema colapsado y desactualizado.
¿Cómo ha afectado la situación de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras a la población cubana?
La situación de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras ha tenido un impacto severo en la población cubana, contribuyendo a frecuentes apagones que afectan a millones de personas. La falta de electricidad ha provocado pérdida de alimentos, falta de agua potable y un malestar generalizado entre los ciudadanos, quienes enfrentan cortes eléctricos de hasta 20 horas diarias. La infraestructura eléctrica del país, deteriorada por falta de mantenimiento, no logra ofrecer una solución efectiva.
