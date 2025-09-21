¡Ver para creer! Los CDR entregan Premio del Barrio a la CTE Guiteras

Vídeos relacionados:

La propaganda oficial transcurre por un camino paralelo a la realidad como lo prueba el Premio del Barrio otorgado este sábado por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) nada menos que a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras.

Entregado durante una ceremonia en Matanzas, el premio “reconoce el esfuerzo y las acciones desarrolladas para sostener la generación eléctrica en el país, a pesar de los retos que enfrenta el sector energético”, se lee en el reporte de la prensa oficialista.

El galardón, otorgado por el Secretariado Nacional de los CDR, reconoce “el pensamiento colectivo y la activa participación de sus trabajadores en la dirección y gestión de los procesos productivos”.

Por si fuera poco, el colectivo de la Guiteras recibió además “la condición de Destacado Nacional en la Emulación Socialista” por los resultados alcanzados en el 2024.

En el acto no faltó el exespía y Coordinador Nacional de la organización de vigilancia Gerardo Hernández Nordelo

Los CDR entregarán 50 Premios del Barrio como parte de las actividades por su aniversario 65.

Díaz-Canel también en la Guiteras

Este sábado, también el gobernante Miguel Díaz-Canel visitó la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras —el bloque unitario más eficiente del país— para “chequear” el programa de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según trascendió en los medios oficialistas, la planta aporta 226 MW en estos momentos, limitada por una bomba de alimentación y un alto consumo de agua; la prioridad, dijeron, es mantener la generación hasta una reparación “capital” prevista para diciembre que se extenderá por 180 días. Tras ese proceso, la unidad aspiraría a generar 315 MW.

La visita forma parte de un recorrido por termoeléctricas iniciado por el gobernante del régimen para evaluar, junto a directivos y trabajadores, la "recuperación de capacidades" de generación del SEN.

"Es muy estimulante visitar esta emblemática termoeléctrica, y apreciar el compromiso y responsabilidad de su colectivo de trabajadores para recuperar las capacidades generación de la planta y contribuir a la necesaria e imperiosa estabilización del SEN”, dijo el representante del régimen, en medio de un crítico panorama electroenergético en el país.

Díaz-Canel insistió en que el mantenimiento capital es “inaplazable” y pidió “prepararlo bien, con calidad”, mientras se “recuperan capacidades” para aminorar el impacto de la futura salida por reparaciones.

Durante el diálogo en la Guiteras se informó, además, sobre medidas de "apoyo" a los trabajadores, como aumento salarial, entrega de alimentos y artículos de aseo, atención médica especializada y otros incentivos para el personal, con el fin de sostener la operación hasta la intervención mayor.

Otro fin de semana de apagones

Cuba entra en otro fin de semana marcado por apagones masivos e ininterrumpidos, con un déficit de generación eléctrica que este sábado supera los 1,800 megawatts (MW), según informó la Unión Eléctrica (UNE).

En su parte oficial, la empresa reconoció que el servicio estuvo afectado durante las 24 horas del viernes y se prolongó hasta la madrugada de este sábado.

Para la noche, el consumo se dispara; en ese horario pico, la demanda podría alcanzar los 3,500 MW, mientras la disponibilidad apenas llegaría a 1,775 MW, con lo cual el déficit rondaría los 1,725 MW y las afectaciones se extenderían hasta los 1,795 MW.

