Actualizan compleja situación epidemiológica en Cárdenas

Vídeos relacionados:

El municipio de Cárdenas, Matanzas, atraviesa una compleja situación epidemiológica marcada por el incremento de casos de dengue y chikungunya, ambas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

En entrevista concedida al Periódico Girón, la doctora Bella Canosa Besu, directora municipal de Higiene y Epidemiología, explicó que este repunte coincide con la época del año en la que históricamente se reportan arbovirosis en el territorio, aunque la coexistencia de ambas enfermedades agrava el escenario.

Publicación de Facebook/Periódico Girón

Según la especialista, el dengue sigue siendo el patrón más repetido, aunque el chikungunya ha ganado terreno en las últimas semanas. Su sintomatología se distingue por la fiebre súbita, dolores articulares intensos, edemas, ganglios inflamados y erupciones cutáneas, lo que puede llevar a la postración y a complicaciones como la deshidratación. En el caso del dengue, uno de los signos más característicos es el dolor de cabeza detrás de los ojos, incluso en ausencia de fiebre.

Limitaciones en la fumigación y protocolos de ingreso

Canosa Besu subrayó que la recolección deficiente de desechos sólidos en la ciudad favorece la proliferación del vector. A esto se suma la escasez de diésel, que limita la capacidad de fumigación. “Podemos matar al mosquito adulto, pero la fábrica queda ahí. Por eso las acciones de saneamiento ambiental son más importantes que la fumigación”, advirtió.

En cuanto a la atención médica, se aplica un nuevo protocolo nacional: los pacientes con signos de alarma, comorbilidades o menores de 15 años son ingresados en hospitales, mientras que los casos leves se manejan en el hogar bajo la supervisión del médico y la enfermera de la familia. En el caso de embarazadas, se dispone de camas específicas para mantenerlas aisladas.

Lo más leído hoy:

Llamado a la comunidad

La epidemióloga, cuyo diálogo fue publicado en la red social Facebook, recalcó que el control del mosquito depende en gran medida de la disciplina comunitaria. Mantener los patios limpios, chapear áreas comunes, tapar depósitos de agua y colaborar con las campañas de saneamiento son medidas imprescindibles. “Lo que llamamos autofocal semanal debería ser prácticamente diario en este contexto”, señaló.

La doctora también descartó rumores sobre la circulación de una nueva cepa de Covid-19 en la zona, aunque confirmó que se reactivó la campaña de vacunación de refuerzo para grupos de riesgo y para los niños que cumplen dos años de edad.

Con un escenario marcado por la falta de recursos, la especialista insistió en que el compromiso de la población será decisivo para contener la propagación del dengue y el chikungunya en Cárdenas.

Brote en medio del silencio

La periodista matancera Yirmara Torres Hernández, ex presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Matanzas, denunció un brote de arbovirosis que, según afirma, afecta a toda la provincia, y criticó el tratamiento oficial del tema por parte de medios locales y autoridades sanitarias.

Publicación de Facebook/Yirmara Torres Hernández

“Matanzas completa con brote de arbovirosis!! Por favor, esto no sucede solo en Cárdenas... es en Matanzas completa... No desvirtúen más la realidad, ni desinformen”, escribió la comunicadora en un extenso post publicado en Facebook, donde cuestionó la cobertura del canal oficialista TV Yumurí, que reportó una situación focalizada en el municipio de Cárdenas.

Preguntas frecuentes sobre la situación epidemiológica en Cárdenas, Matanzas