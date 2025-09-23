"¡Es toda Matanzas!" Periodista denuncia brote de arbovirosis y critica silencio oficial

Vídeos relacionados:
La periodista matancera Yirmara Torres Hernández, ex presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Matanzas, denunció un brote de arbovirosis que, según afirma, afecta a toda la provincia, y criticó el tratamiento oficial del tema por parte de medios locales y autoridades sanitarias.
“Matanzas completa con brote de arbovirosis!! Por favor, esto no sucede solo en Cárdenas... es en Matanzas completa... No desvirtúen más la realidad, ni desinformen”, escribió la comunicadora en un extenso post publicado en Facebook, donde cuestionó la cobertura del canal oficialista TV Yumurí, que reportó una situación focalizada en el municipio de Cárdenas.
En esa publicación, se habló de una “alta incidencia del chikungunya” en Cárdenas, con síntomas como fiebre alta y fuertes dolores articulares, aunque aseguraron que “no se reportan muertes ni personas con gravedad”, y que se han activado “todas las áreas de salud” para enfrentar el brote, pese a limitaciones de recursos.
Frente a eso, Yirmara Torres acusó: “Sobredimensionarlo como algo que solo sucede en Cárdenas es un irrespeto al pueblo, a todos los que hemos enfermado y aún sufrimos las secuelas en toda Matanzas”.
La periodista también evocó el manejo informativo del brote de COVID-19 en la provincia al afirmar: “Esto puede que no sea tan serio como el brote de Covid que terminó con casi 3 mil muertos en un día en Matanzas. Entonces también trataron de esconderlo hasta que les reventó en la cara... Nadie me lo contó entonces. Yo estaba aquí, fui testigo, lo viví”.
Torres fue enfática al rechazar cualquier intento de responsabilizar a la ciudadanía por la propagación de los virus: “Vamos a respetarnos un poco más!! Y nos cuestionan por no ir al médico?? En serio??? (...) No escondan más la realidad. El pueblo necesita soluciones, no notas a destiempo, ni justificaciones, ni curitas...”
Aunque aclaró no tener pruebas de fallecimientos por arbovirosis, afirmó que conoce de “gente que ha estado bastante mal” y advirtió que “hay una epidemia que ha alcanzado a familias enteras, cuadras casi enteras... pueblos casi enteros”.
En su reflexión, también aludió a la falta de recursos del sistema de salud y al abandono de figuras clave en el pasado combate a estas enfermedades: “El abuelo de mi hijo, Plutarco Roche, médico olvidado como tantos otros, fue epidemiólogo en Matanzas, y lideró campañas contra el dengue y otras. Esto no se corta solo... eso lo sabemos todos”.
El testimonio de Torres se suma a un creciente número de denuncias y reportes que alertan sobre el agravamiento del brote de chikungunya en Matanzas, asociado a condiciones que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti: acumulación de basura, falta de saneamiento, apagones y un sistema de salud sobrepasado. El brote comenzó en julio en el municipio de Perico y ha ido extendiéndose por la provincia, con testimonios que hablan de barrios enteros enfermos, pacientes encamados y falta de medicamentos.
También la activista Amelia Calzadilla cuestionó la pasividad oficial y preguntó por qué no se ha decretado una emergencia sanitaria. “Niños, ancianos, trabajadores o estudiantes están encamados con fuertes dolores óseos y musculares, decaimiento y fiebre alta. ¿Qué virus es este? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se trata?”, escribió en redes sociales.
Yirmara Torres cerró su mensaje con un llamado al periodismo crítico y a la honestidad profesional: “Si vamos a informar, vamos a informar con objetividad... o al menos, con honestidad profesional, como dice la profe Iraida Calzadilla”, y recordó el emblemático reportaje del programa Causas y Azares sobre el brote de COVID-19 en el Hospital Faustino Pérez al añadir: “Qué falta hacía ahora un Adonis Subit Lamí, con los coj... suficientes para hacer periodismo de verdad, del incómodo...”.
Preguntas frecuentes sobre el brote de arbovirosis en Matanzas
¿Cuál es la situación actual del brote de arbovirosis en Matanzas?
La periodista Yirmara Torres Hernández denunció que Matanzas está enfrentando un brote generalizado de arbovirosis, que afecta a toda la provincia. A pesar de los reportes oficiales que sugieren que el problema está focalizado en Cárdenas, Torres afirma que la situación es mucho más extendida y grave.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para controlar el brote de chikungunya?
Según los reportes oficiales, se han activado todas las áreas de salud para enfrentar el brote, pero las limitaciones de recursos han dificultado la respuesta efectiva. Además, la activista Amelia Calzadilla ha cuestionado por qué no se ha decretado una emergencia sanitaria, dada la gravedad de la situación.
¿Qué condiciones han favorecido la propagación masiva de arbovirosis en Matanzas?
La propagación del brote está asociada a condiciones como la acumulación de basura, falta de saneamiento, apagones y un sistema de salud sobrepasado. Estas situaciones han creado un ambiente propicio para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector de la chikungunya y otras enfermedades.
¿Cómo ha reaccionado la población ante el manejo del brote por parte del gobierno?
La población, representada por voces como la de Yirmara Torres, ha mostrado descontento y frustración ante el manejo del brote por parte del gobierno, criticando la falta de transparencia y la insuficiencia de medidas preventivas y de control.
¿Qué impacto tiene el brote de arbovirosis en la vida cotidiana de los habitantes de Matanzas?
El impacto del brote es devastador, obligando a familias enteras a asumir roles de cuidadores y afectando severamente la calidad de vida de los habitantes, quienes enfrentan la enfermedad sin acceso suficiente a medicamentos y servicios de salud.
