Raúl Torres asegura que en Cuba hay libertad de expresión: “A mí me critican sin compasión”

El cantautor oficialista Raúl Torres defendió la supuesta existencia de libertad de expresión en Cuba, tras recibir duras críticas por su antigua publicación donde cuestionó el funcionamiento del Museo de la Música en La Habana.

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, el trovador afirmó que en Cuba sí se puede opinar libremente, y puso como ejemplo su propia experiencia.

“Te demostré que aquí sí hay libertad de expresión, le canté las 40 a un museo desde mi muro de Facebook y no lo viste”, respondió a un interlocutor anónimo, en lo que describió como una “respuesta pública para un mensaje privado”.

Raúl Torres sostuvo que incluso artistas cubanos residentes en Miami, críticos del régimen, siguen siendo exhibidos en instituciones cubanas oficiales.

“Hay obras en el mismo [museo] de artistas que hoy viven en Miami y se siguen pronunciando en contra de nuestro gobierno y están ahí expuestos porque sus obras son esenciales en nuestra cultura y eso se respeta”.

Para justificar su afirmación, el trovador aseguró que ha sido blanco de ataques en redes sociales, incluso de colegas del ámbito musical.

“Me criticaron sin compasión compañeros de mi mismo gremio... incluso una ampolla, gritona, aguardentosa y barbuda (con cuenta regresiva por supuesto) cayó en su trampa y abrió fuego contra mí”.

Torres se refirió también a páginas opositoras donde, según dijo, se le insulta abiertamente. “Hasta una página donde la desafección cubana hizo su oasis de insultos en el desierto que les impone mi desbordamiento”, expresó.

En otro pasaje del texto, el autor de “Cabalgando con Fidel” comparó el trato que recibe la música oficialista en el exilio con la tolerancia dentro de Cuba hacia artistas como Willy Chirino, ícono del exilio cubano.

“Recuerdo aquel tiempo del CD de Willy Chirino que hizo época en muchos barrios de mi ciudad... Todavía paso por portales y escucho ese disco a toda voz. Ahora, pon un tema de Silvio en La Pequeña Habana de Miami pa que tú veas!!! O de Buena Fe o de Arnaldo y su Talismán... ¡Pon uno mío!”, escribió.

Torres concluyó su mensaje de Facebook con esta frase: “¿Libertad de expresión? ¡Ah, tate quieto viejo! Y patria o muerte, pa que lo sepas”.

Una voz oficial del régimen

Raúl Torres ha sido una figura central en la propaganda cultural del régimen cubano en los últimos años. El 13 de agosto estrenó una nueva canción titulada “Soy por Fidel”, con motivo del 99 aniversario del nacimiento de Fidel Castro.

La pieza, interpretada junto a la cantante Vania Borges, es un canto elegíaco que rememora al dictador como guía y figura paternal. En uno de sus versos dice: “Fidelidad por siempre nos quedará, qué falta nos haces, papá”.

La nueva publicación en redes del trovador intenta sostener la narrativa de que en Cuba se puede disentir sin consecuencias, a pesar de que numerosos artistas, periodistas y ciudadanos han sido reprimidos, silenciados o encarcelados por expresar opiniones contrarias al régimen.

En 2021, su tema “Patria o Muerte por la Vida” fue catalogado por Google como la peor canción del año, lo que generó una oleada de críticas y burlas en redes sociales. Lejos de asumir distancia, Torres se reafirma cada vez con más fuerza como vocero cultural de la llamada “continuidad” comunista.

