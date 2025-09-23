Trump en la ONU arremete contra las energías renovables y niega el cambio climático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra las energías renovables y negó los efectos del cambio climático durante su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
“Si no te alejas de la estafa de la energía verde, tu país va a fracasar. Y te lo estoy diciendo, porque siempre he tenido razón”, advirtió Trump en su habitual tono desafiante.
El mandatario afirmó que las políticas ambientales impulsadas por organismos internacionales no buscan proteger el medio ambiente, sino “redistribuir la manufactura y la industria de los países desarrollados hacia naciones contaminantes que rompen las reglas”.
Trump recordó que en 1982 el entonces director del Programa de la ONU para el Medio Ambiente predijo una catástrofe climática irreversible para el año 2000, algo que calificó como un error monumental.
“Fueron predicciones equivocadas hechas por gente estúpida que le costaron fortunas a sus países”, sentenció.
El presidente estadounidense insistió en que las energías renovables son un fraude costoso e ineficiente. “Estamos eliminando las mal llamadas ‘renovables’. Son una broma, no funcionan y son demasiado caras”, aseguró.
Lo más leído hoy:
También rechazó lo que definió como el “concepto globalista” de pedir a las naciones industrializadas que sacrifiquen su crecimiento económico por metas ambientales.
“El cambio climático es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo”, reiteró, subrayando que la prosperidad energética de Estados Unidos se debe al fortalecimiento de la producción de petróleo y gas.
“La energía es otra área donde estamos prosperando como nunca antes”, dijo el mandatario.
El discurso de Trump coincidió con la presión internacional para avanzar en la agenda climática global, en medio de los efectos de fenómenos meteorológicos extremos y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.
El mandatario, sin embargo, volvió a presentarse como un opositor frontal a las políticas ambientales multilaterales, defendiendo el uso intensivo de combustibles fósiles, a pesar de que analistas energéticos dicen que las fuentes de energía renovable tienen poco que ver con los recientes aumentos de precios, los cuales se deben al aumento de la demanda, infraestructura envejecida y eventos climáticos cada vez más extremos, tales como los incendios forestales que se agravan por el cambio climático.
Preguntas frecuentes sobre el discurso de Trump en la ONU y su postura sobre el cambio climático
¿Qué dijo Donald Trump sobre las energías renovables en su discurso en la ONU?
Donald Trump calificó a las energías renovables como un fraude costoso e ineficiente. Aseguró que son una broma que no funciona y que son demasiado caras, y argumentó que las políticas ambientales buscan redistribuir la manufactura de países desarrollados a naciones contaminantes.
¿Cómo niega Trump el cambio climático en su discurso ante la ONU?
Trump reiteró que el cambio climático es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo. Citó predicciones pasadas que no se cumplieron y las descalificó como equivocadas, afirmando que fueron hechas por personas que le costaron fortunas a sus países.
¿Cuál es la postura de Trump sobre el uso de combustibles fósiles?
Trump defiende el uso intensivo de combustibles fósiles, argumentando que la prosperidad energética de Estados Unidos se debe al fortalecimiento de la producción de petróleo y gas. Rechaza las políticas ambientales que piden sacrificar el crecimiento económico por metas ambientales.
¿Qué relación tienen las declaraciones de Trump con la presión internacional sobre el cambio climático?
El discurso de Trump en la ONU coincide con una creciente presión internacional para avanzar en la agenda climática global, en medio de fenómenos meteorológicos extremos y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Sin embargo, Trump se ha mostrado como un opositor frontal a estas políticas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.