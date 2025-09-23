Trump en la ONU arremete contra las energías renovables y niega el cambio climático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra las energías renovables y negó los efectos del cambio climático durante su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“Si no te alejas de la estafa de la energía verde, tu país va a fracasar. Y te lo estoy diciendo, porque siempre he tenido razón”, advirtió Trump en su habitual tono desafiante.

El mandatario afirmó que las políticas ambientales impulsadas por organismos internacionales no buscan proteger el medio ambiente, sino “redistribuir la manufactura y la industria de los países desarrollados hacia naciones contaminantes que rompen las reglas”.

Trump recordó que en 1982 el entonces director del Programa de la ONU para el Medio Ambiente predijo una catástrofe climática irreversible para el año 2000, algo que calificó como un error monumental.

“Fueron predicciones equivocadas hechas por gente estúpida que le costaron fortunas a sus países”, sentenció.

El presidente estadounidense insistió en que las energías renovables son un fraude costoso e ineficiente. “Estamos eliminando las mal llamadas ‘renovables’. Son una broma, no funcionan y son demasiado caras”, aseguró.

También rechazó lo que definió como el “concepto globalista” de pedir a las naciones industrializadas que sacrifiquen su crecimiento económico por metas ambientales.

“El cambio climático es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo”, reiteró, subrayando que la prosperidad energética de Estados Unidos se debe al fortalecimiento de la producción de petróleo y gas.

“La energía es otra área donde estamos prosperando como nunca antes”, dijo el mandatario.

El discurso de Trump coincidió con la presión internacional para avanzar en la agenda climática global, en medio de los efectos de fenómenos meteorológicos extremos y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

El mandatario, sin embargo, volvió a presentarse como un opositor frontal a las políticas ambientales multilaterales, defendiendo el uso intensivo de combustibles fósiles, a pesar de que analistas energéticos dicen que las fuentes de energía renovable tienen poco que ver con los recientes aumentos de precios, los cuales se deben al aumento de la demanda, infraestructura envejecida y eventos climáticos cada vez más extremos, tales como los incendios forestales que se agravan por el cambio climático.

