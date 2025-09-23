Trump acusa a la ONU de financiar ataques contra Occidente y no resolver conflictos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras acusaciones contra la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante su discurso de este lunes en la Asamblea General celebrada en Nueva York.
El mandatario aseguró que el organismo internacional no solo es incapaz de resolver los conflictos globales, sino que, en algunos casos, contribuye a crearlos.
“No solo la ONU no está resolviendo los problemas que debería. Con demasiada frecuencia está creando nuevos problemas. El mejor ejemplo es la crisis de la migración incontrolada. Tus países están siendo arruinados. Las Naciones Unidas están financiando un asalto contra los países occidentales y sus fronteras”, afirmó Trump ante los líderes mundiales.
El presidente denunció que en 2024 la ONU presupuestó 372 millones de dólares en asistencia en efectivo para apoyar a unos 624 000 migrantes que viajaban hacia Estados Unidos.
Según sus palabras, el organismo proporcionó también alimentos, refugio, tarjetas de transporte y débito a personas que buscaban entrar de forma irregular al país. “¿Puedes creer eso? La ONU está apoyando a personas que vienen ilegalmente a Estados Unidos y luego nosotros tenemos que expulsarlas”, insistió.
Trump vinculó esa supuesta financiación con el colapso en la frontera sur de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, a la que responsabilizó de permitir la entrada de “millones y millones de personas” entre 2021 y 2024.
“Ahora lo hemos detenido por completo. Ya ni siquiera vienen, porque saben que no pueden pasar”, subrayó.
El mandatario sostuvo que la ONU debería “detener invasiones, no crearlas ni financiarlas”, y enmarcó sus críticas en lo que describió como la “edad de oro” de su nueva administración.
“Hoy somos el país más dinámico del mundo, con la economía más fuerte, las fronteras más seguras y el ejército más poderoso”, aseguró, elogiando su propia gestión.
La intervención de Trump se produce en un contexto de tensiones internacionales marcadas por la guerra en Gaza, la invasión rusa en Ucrania y la presión sobre Washington para que promueva soluciones multilaterales.
Sin embargo, su mensaje en la ONU volvió a centrarse en la crítica al multilateralismo, la exaltación de la soberanía estadounidense y la denuncia de la migración irregular como “el principal problema político de nuestro tiempo”.
Preguntas frecuentes sobre las acusaciones de Trump a la ONU y su política internacional
¿Por qué Donald Trump acusa a la ONU de financiar ataques contra Occidente?
Donald Trump acusa a la ONU de financiar ataques contra Occidente porque, según él, el organismo proporciona recursos a migrantes que intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos. Afirma que la ONU destinó 372 millones de dólares en 2024 para asistencia a migrantes, incluyendo alimentos y transporte, lo que a su juicio contribuye al colapso en la frontera sur de EE.UU.
¿Qué postura tiene Trump sobre la migración y la seguridad fronteriza?
Trump defiende una política migratoria de menos asilo y más deportaciones, argumentando que esto ha reducido el flujo de migrantes ilegales. Vincula la migración irregular con la inseguridad y afirma que las cárceles en países como Alemania y Suiza están llenas de migrantes, lo que justifica un enfoque más estricto en la política migratoria.
¿Cómo critica Trump a Europa y la OTAN respecto a la energía rusa?
Trump critica a Europa y la OTAN por seguir comprando energía a Rusia, argumentando que esto financia indirectamente la guerra en Ucrania. Exige que cesen inmediatamente estas compras y advierte que Estados Unidos está preparado para imponer aranceles si no se llega a un acuerdo para detener la guerra.
¿Qué opina Trump sobre las energías renovables y el cambio climático?
Trump considera que las energías renovables son una estafa y niega los efectos del cambio climático. Argumenta que las políticas ambientales solo buscan redistribuir la industria hacia países contaminantes y califica el cambio climático como la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo.
¿Cuál es la visión de Trump sobre la "edad de oro" de Estados Unidos?
Trump afirma que Estados Unidos está en su "edad de oro", destacando logros como la economía más fuerte, las fronteras más seguras y el ejército más poderoso. Atribuye este éxito a su administración y contrasta con lo que describe como "cuatro años de debilidad" bajo el gobierno anterior.
