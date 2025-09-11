Pareja cubana acusada de vender más de $500,000 en falsificaciones de Louis Vuitton en Miami Gardens

Vídeos relacionados:

Una pareja cubana fue arrestada en Miami, acusada de operar desde su casa en Miami Gardens un negocio clandestino en el que almacenaban y vendían más de 500 artículos falsificados de la marca Louis Vuitton, con un valor real de más de medio millón de dólares si hubiesen sido auténticos.

Yuri Rafael Velázquez García, de 33 años, y Mayrelis Márquez Plans, de 32, se presentaron en audiencia ante un tribunal el miércoles pasado.

Apenas 24 horas antes fueron detenidos en un operativo policial que describió el negocio ilegal como una "tienda de lujo clandestina", que funcionaba a puertas cerradas en la calle Northwest 185th Street.

Una investigación iniciada en redes sociales

De acuerdo con los reportes, la pesquisa comenzó en julio de este año, cuando un investigador detectó una publicación en Instagram en la que se mostraba una vivienda acondicionada como si fuera una tienda de Louis Vuitton.

Bolsos, zapatos y prendas de vestir se exhibían como mercancía disponible para la venta.

Los detectives identificaron en el video a Yuri Rafael, propietario de la vivienda, y vincularon la cuenta de redes sociales con su pareja, Mayrelis.

Lo más leído hoy:

Captura de Instagram / Yuri Fashion House

Las publicaciones, además, ofrecían envíos a nivel nacional.

Un especialista de la marca Louis Vuitton revisó el material publicado y confirmó que todos los artículos eran falsos.

Compras encubiertas y operativo policial

Tras semanas de vigilancia, agentes encubiertos realizaron varias compras controladas en la casa.

En una de ellas, un detective pagó $180 en efectivo por un bolso y una camisa cuyo valor minorista real superaba los $8,500.

En otra operación, adquirió un cinturón, una gorra, un traje de baño y otra camisa con un precio original estimado en más de $3,400, por apenas $250.

Durante el operativo del martes, la Policía ejecutó una orden de registro en la vivienda y halló más de 500 artículos falsificados, entre bolsos, ropa, zapatos y accesorios.

La pareja fue arrestada y trasladada a la cárcel del condado. Se les impuso una fianza de $5,000 a cada uno.

Velázquez García y Márquez Plans enfrentan cargos de falsificación de etiquetas privadas, delito que podría derivar en sanciones severas debido a la magnitud del negocio y al valor estimado de la mercancía incautada.

Vínculos con celebridades

El caso ha tenido además un ángulo mediático inesperado: en redes sociales circulan fotos de famosos cubanos que posaron en la tienda clandestina antes de que estallara el escándalo.

Foto: Captura de Instagram / Yuri Fashion House

Entre ellos figuran los reguetoneros Dany Ome y José Ángel "El White", exintegrante de Cubanito 2002, quienes aparecen en imágenes junto al propio Velázquez.

Foto: Instagram / Yuri Fashion House

Foto: Instagram / Yuri Fashion House

Las instantáneas, compartidas en la cuenta de Instagram de la tienda (yuri fashion house) y en el perfil personal del acusado, han generado polémica al dejar en evidencia la cercanía de varios artistas con un negocio que, según la Policía, no era más que una fachada para la venta masiva de falsificaciones.

Lo que viene

El proceso judicial apenas comienza, pero las autoridades aseguran que cuentan con pruebas sólidas: vigilancia prolongada, compras encubiertas documentadas y el peritaje de especialistas de Louis Vuitton.

Mientras tanto, la pareja salió bajo fianza el miércoles por la noche sin hacer declaraciones a la prensa, aunque la investigación sigue abierta y no se descarta que puedan sumarse más cargos en su contra.

Preguntas frecuentes sobre la venta de mercancía falsificada en Miami