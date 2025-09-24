Empresario detenido en Guyana por trata de personas que involucra a víctima cubana

Vídeos relacionados:

Un empresario guyanés de 49 años, identificado como Alvin Parag, fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de trata de personas en un caso que involucra a una mujer cubana de 31 años.

De acuerdo con la información publicada en Facebook por la página Guyana Police Force, el delito habría ocurrido entre el 29 de marzo y el 7 de junio de 2025 en la zona de Diamond, East Bank Demerara.

Publicación de Facebook/Guyana Police Force

Asimismo, sitios como News Room expuso que Parag fue arrestado el 19 de septiembre y compareció el 23 de septiembre ante la magistrada principal Judy Latchman en el Tribunal de Diamond, donde se declaró no culpable.

La Fiscalía se opuso firmemente a la concesión de fianza, alegando la gravedad de los hechos, y la magistrada respaldó la objeción, por lo que el acusado permanecerá en prisión preventiva hasta el 6 de octubre, fecha en que se presentarán las declaraciones y pruebas del caso.

Vale recordar que muchos cubanos han viajado a Guyana en los últimos años porque no se necesita visa. Algunos van a comprar y regresan a isla, mientras que otros deciden hacer vida allí o utilizan la nación como puente para iniciar travesía hacia países como Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, entre otros.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la detención de Alvin Parag por trata de personas en Guyana