Empresario detenido en Guyana por trata de personas que involucra a víctima cubana

Un empresario guyanés de 49 años, identificado como Alvin Parag, fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de trata de personas en un caso que involucra a una mujer cubana de 31 años.
De acuerdo con la información publicada en Facebook por la página Guyana Police Force, el delito habría ocurrido entre el 29 de marzo y el 7 de junio de 2025 en la zona de Diamond, East Bank Demerara.
Asimismo, sitios como News Room expuso que Parag fue arrestado el 19 de septiembre y compareció el 23 de septiembre ante la magistrada principal Judy Latchman en el Tribunal de Diamond, donde se declaró no culpable.
La Fiscalía se opuso firmemente a la concesión de fianza, alegando la gravedad de los hechos, y la magistrada respaldó la objeción, por lo que el acusado permanecerá en prisión preventiva hasta el 6 de octubre, fecha en que se presentarán las declaraciones y pruebas del caso.
Vale recordar que muchos cubanos han viajado a Guyana en los últimos años porque no se necesita visa. Algunos van a comprar y regresan a isla, mientras que otros deciden hacer vida allí o utilizan la nación como puente para iniciar travesía hacia países como Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, entre otros.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.