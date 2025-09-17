Arrestado en Arizona por contrabando de personas cubano que recién obtuvo residencia legal en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Un cubano de 32 años, que recientemente obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos, fue descubierto mientras contrabandeaba a inmigrantes y capturado en el estado de Arizona, informaron este martes fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron el 27 de agosto pasado, fecha en que agentes de la estación Brian A. Terry en Naco, Arizona, frustraron un intento de contrabando humano después de una persecución vehicular cerca de Bisbee, en el propio estado sureño, informó un comunicado del jefe del Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, Sean McGoffin, en la red social X.

Como resultado del operativo, las autoridades arrestaron al cubano -cuyo nombre no ha sido revelado-, quien conducía un vehículo en el que introdujo a territorio estadounidense a dos menores extranjeros no acompañados y un hombre adulto, todos de origen mexicano, además de una mujer ecuatoriana, de 19 años.

Los cuatro pasajeros, que se encontraban en situación irregular en EE.UU., también fueron detenidos y posteriormente expulsados ​​del país, precisó McGoffin.

Los agentes realizaron verificaciones de antecedentes del ciudadano cubano, las cuales revelaron que residía en Avondale, Arizona, luego de haber entrado ilegalmente al país en 2022 y solicitado protección migratoria durante ese encuentro con la Patrulla Fronteriza.

El detenido se enfrenta a una cadena de cargos por tráfico de personas y será presentado ante un tribunal federal para ser procesado. Si es declarado culpable, podría ser condenado a una pena de prisión significativa y enfrentar la posible revocación de su estatus migratorio, recalcó el jefe de la Patrulla Fronteriza.

Lo más leído hoy:

Hallazgo, fuga y persecución

La noche del 27 de agosto, mediante la tecnología de vigilancia instalada a lo largo del muro fronterizo que divide EE.UU. y México, oficiales de la Patrulla Fronteriza detectaron a varias personas que ingresaban ilegalmente a territorio estadounidense por el desierto.

Los agentes que patrullaban cerca de la zona de la presunta incursión acudieron al lugar y observaron a una camioneta Toyota Tacoma, de modelo reciente, que salía de un corredor comúnmente utilizado por traficantes de personas, detalló la comunicación oficial.

Las autoridades intentaron detener el vehículo con el fin de realizar un control de inmigración, pero este se alejó a toda velocidad, tras lo cual se inició una persecución.

Otros agentes de la Patrulla ubicados más adelante en la carretera colocaron clavos para desinflar neumáticos que, al ser aplastados por la camioneta, impidieron que pudiera seguir huyendo, lo que puso fin a la fuga y persecución.

Varios de los ocupantes del vehículo escaparon a pie hacia el desierto, donde fueron detenidos posteriormente, mientras que el cubano que manejaba la camioneta salió de ella y se acercó a los agentes, quienes lo arrestaron sin mayores incidentes, indicó la fuente.

Cubanos ante la justicia de EE.UU. por tráfico de personas

Los casos de cubanos detenidos y puestos a disposición de la justicia estadounidense por tráfico de personas han ido en aumento.

El hecho más escandaloso se conoció a inicios de este mes, cuando el Departamento de Justicia anunció que 12 ciudadanos cubanos están acusados de integrar una red criminal internacional dedicada al tráfico de inmigrantes, fraude de asilo y lavado de dinero, la cual operó durante más de cuatro años, en los que introdujo ilegalmente a miles de personas al país.

A fines de agosto, un hombre natural de Cuba, condenado en 2024 por contrabando humano, fue deportado luego de ser detenido de nuevo por las autoridades migratorias, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El individuo había sido hallado culpable el año pasado de intentar introducir ilegalmente a 29 personas, incluidos varios niños, en la parte trasera de un remolque de tractor.

Bárbaro Reyes Gómez, de 46 años, fue arrestado el 22 de agosto por la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Antonio, Texas, tras haber sido condenado por tráfico de inmigrantes ilegales en Eagle Pass, delito por el que cumplió una sentencia de 13 meses de prisión.

Un tribunal de Florida sentenció a Pedro César Ramos Cruz, de 33 años, a 10 años de prisión federal por contrabando de inmigrantes indocumentados hacia a EE.UU., reingreso al país tras ser expulsado y posesión de un arma de fuego por un extranjero.

Humberto Yosvany Arriola-Rivero, de 30 años, pasará casi una década tras las rejas en una prisión federal, tras ser condenado por conspiración para el tráfico de personas y agresión sexual a una inmigrante, según la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas.

Preguntas frecuentes sobre el tráfico de personas y la situación migratoria de cubanos en EE.UU.