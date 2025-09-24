Ministra de Comercio reconoce deterioro de los servicios en Cuba: “Se maltrata al consumidor”

La ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, admitió públicamente el deterioro en la calidad de los servicios que se prestan en la isla y reconoció que hoy “se maltrata más al consumidor”.

Sus palabras de autocrítica gubernamental revelan la falta de soluciones estructurales tras más de seis décadas de fracasos en la gestión socialista del comercio.

“No tenemos un problema de déficit de oferta, es que hoy se maltrata más a los consumidores porque hay deterioro en la calidad del servicio”, dijo la funcionaria en la Televisión Nacional.

Sus declaraciones fueron en el marco de la presentación de un diplomado para “perfeccionar la dirección empresarial” en las diferentes estructuras del comercio, la gastronomía y los servicios.

Díaz Velázquez responsabilizó a trabajadores del sector, al señalar que “algunas personas piensan que es una obligación del consumidor llegar al lugar y admitir lo que se oferta”, como si el problema fuera solo de actitud y no de un sistema fallido, con pésima relación calidad-precio y una altísima demanda por cubrir, de todo tipo de productos y servicios.

Entre los programas que menos avances muestran, según reconoció, están la gastronomía popular y el sistema de atención a las familias, dos áreas esenciales que continúan en retroceso, a pesar de décadas de reformas, balances, reorganizaciones y promesas que nunca llegan a concretarse.

Lo más leído hoy:

Una vez más, las autoridades cubanas insisten en "capacitar a los directivos" para lograr lo que no han sabido hacer en más de 60 años, desarrollar eficientemente empresas estatales. Mientras tanto, la población sigue sufriendo precios abusivos, maltrato institucional y una oferta cada vez más reducida.

El eterno aprendizaje de los dirigentes

No es la primera vez que Betsy Díaz Velázquez genera polémica con sus declaraciones. Durante una visita en marzo a la provincia de Guantánamo, propuso “reanimar” el comercio en centros nocturnos y restaurantes estatales, con ideas que provocaron más burlas que soluciones.

Entre sus “estrategias” destacó el uso de “música del ayer” en las unidades comerciales, con ofertas dirigidas a los adultos mayores. También propuso que a los estudiantes les preparen “un líquido y un bufecito” como gancho comercial, aunque buena parte de ese segmento carece de transporte y dinero para “disfrutar” de esas propuestas.

Su frase más recordada fue una que rozó lo grotesco: “Les ponemos la música adecuada y la primera vez vienen escépticos, repiten y luego se les dice: Oye, pero no es 200 pesos, papi, dame mil, porque aquello se pone bueno.”

Para miles de cubanos, cuyas preocupaciones diarias pasan por encontrar comida, medicamentos o cómo llegar al trabajo, la frase de la ministra resultó un insulto.

Deterioro del comercio e incremento de la violencia en Cuba

En julio pasado, la ministra también reconoció el aumento de los robos en las bodegas estatales. Durante su intervención ante la Asamblea Nacional, reveló que un trabajador había perdido la vida tratando de defender su puesto ante un ataque.

Lejos de reconocer el agotamiento del modelo económico socialista, la ministra apostó nuevamente por el “trabajo comunitario integral”, una consigna que no resuelve el hambre ni detiene la desesperación.

El gobierno insiste en programas académicos y diplomados para mejorar la gestión de empresas estatales, pero los cubanos enfrentan a diario una realidad marcada por el maltrato, la escasez y la falta de alternativas.

A estas alturas, resulta difícil creer que el problema sea solo de formación o liderazgo. Después de más de medio siglo, el sistema sigue produciendo más excusas que resultados.

Preguntas frecuentes sobre el deterioro de los servicios en Cuba y la gestión del comercio