Régimen cubano admite escasez de recursos en plena crisis de dengue y Chikungunya en Matanzas

La provincia de Matanzas enfrenta un alarmante aumento de casos sospechosos de dengue y Chikungunya, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, en medio de una profunda crisis de insalubridad, acumulación de basura y falta de recursos estatales para la fumigación y control vectorial.

Durante una reunión con autoridades sanitarias locales, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, reconoció que el país atraviesa “dificultades” para garantizar los insumos necesarios en la lucha antivectorial.

Aseguró que el Ministerio de Salud continuará “acompañando” las acciones territoriales, aunque sin detallar cuándo ni cómo se resolverán las carencias materiales.

“Se ha dispuesto un grupo de recursos, a pesar de las dificultades que nuestro pueblo conoce que tenemos”, admitió la funcionaria en declaraciones para Girón, sin precisar la magnitud del desabastecimiento.

En Matanzas, donde la humedad, las lluvias y las altas temperaturas favorecen la reproducción del mosquito, la situación epidemiológica se ha agravado en municipios como Colón y Jovellanos, que reportan los mayores índices de síndromes febriles.

En Colón, en la última semana se registraron 435 casos sospechosos, de los cuales más del 46 % corresponde a pacientes pediátricos, según datos oficiales. Autoridades de Salud y del Gobierno iniciaron un plan intensivo de vigilancia epidemiológica, fumigación y saneamiento ambiental en zonas críticas.

Hay estudiantes, médicos y voluntarios que participan en pesquisas casa por casa y eliminación de microvertederos. El gobierno local ha implementado jornadas intensivas de pesquisa activa, saneamiento ambiental y recogida de desechos en zonas críticas.

En criterio de la población, las acciones llegan tarde y con recursos insuficientes. La falta de insecticida, bazucas, combustible y abate, así como de personal capacitado, ha limitado el alcance de las campañas de fumigación, que ahora dependen del apoyo de voluntarios, estudiantes y trabajadores de otros sectores como el deporte y la agricultura.

La proliferación de microvertederos, el deterioro del servicio de recogida de basura y la escasez de agua potable complican aún más el panorama, no solo en Matanzas, sino en muchas provincias del país donde la insalubridad urbana se ha vuelto la norma.

Pese a los llamados oficiales al “autofocal familiar”, la población vive sin condiciones básicas para prevenir los criaderos del mosquito.

El virus del Chikungunya, que circula ampliamente en la región, preocupa a las autoridades por las secuelas prolongadas que deja en los pacientes. Mientras tanto, en los hospitales matanceros, como el Doctor Mario Muñoz Monroy, ya se reportan ingresos con signos de alarma y las capacidades de atención comienzan a tensionarse.

El gobierno insiste en que existe un plan nacional de enfrentamiento a las arbovirosis, sin embargo, su efectividad es cuestionable ante la precariedad estructural del sistema sanitario y la falta de una estrategia sostenida para garantizar condiciones mínimas de salubridad en barrios y comunidades.

La salud pública en Cuba vuelve a quedar en manos de la resistencia ciudadana y del esfuerzo improvisado de sectores locales, en una batalla desigual contra un brote epidémico que podría haberse prevenido.

